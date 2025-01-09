2025全球最強護照排名　新加坡奪冠台灣排名第33

▲在最新的「最強護照」排行中，台灣登上第33名。（圖／資料照）

記者詹雅婷／綜合報導

「恒理護照指數」（Henley Passport Index）公布2025年最新的全球最強護照排行榜，由新加坡奪得第一，可免簽前往世界195個國家，第二名由日本拿下，台灣排名則是第33。

CNN報導，這項指數由英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）發布，根據國際航空運輸協會（IATA）數據，持續追蹤全球227個國家與地區的全球自由度。

「2025年最強大護照」排行榜前10名如下：

1.新加坡（可免簽前往世界195個國家）

2.日本（193）

3.法國、德國、義大利、西班牙、芬蘭、南韓（192）

4.奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、瑞典、挪威（191）

5.比利時、紐西蘭、葡萄牙、瑞士、英國（190）

6.希臘、澳洲（189）

7.加拿大、波蘭、馬爾他（188）

8.匈牙利、捷克（187）

9.愛沙尼亞、美國（186）

10.立陶宛、拉脫維亞、斯洛維尼亞、阿拉伯聯合大公國（185）

台灣排第33名，可免簽前往141個國家和地區。中國是排名大幅上升的國家，從2015年的第94名來到2025年的第60名。

至於這份排行榜墊底的國家是阿富汗（排名第106），只能免簽前往26個國家與地區，比前一年減少2個，敘利亞則是倒數第二（排名第105），可免簽前往27個目的地，伊拉克則是倒數第三（排名第104），可免簽前往31個目的地。

▼台灣排名第33。（圖／翻攝自Henley Passport Index）