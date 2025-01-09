新竹最後1家二輪電影院「新復珍」將熄燈　2／13結束營業

▲新竹市舊城區二輪戲院「新復珍戲院」宣布於2/13結束營業。（翻攝新復珍戲院臉書）

圖文／鏡週刊

新竹市舊城區的老牌二輪戲院「新復珍戲院」今（9日）在官方臉書宣布，將於2月13日正式結束營業，結束其長達數十年的放映歷史。戲院表示，疫情衝擊與影音串流平台普及，改變了民眾的觀影習慣，導致經營困難，遺憾做出停業決定。

新復珍戲院位於新竹市熱鬧的城隍廟商圈，1樓是以竹塹餅聞名的老店「新復珍商行」，樓上則是新竹市唯一的二輪戲院。這間戲院早期以放映國片為主，1999年因經營環境轉變，轉型為二輪電影放映場所，是全台少數存續的二輪戲院之一，也承載了許多新竹市民的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在臉書聲明中，新復珍戲院感謝觀眾多年來的支持，並表示對於即將告別感到不捨與遺憾。同時，戲院也提醒持有未使用「優惠套票」的顧客，可於2月13日前至戲院辦理退票，將以現金退還，戲院也歡迎影迷在最後營業日前再度蒞臨，一起回顧屬於這間戲院的時光。

消息一出，引發熱烈討論，許多網友分享對新復珍的回憶，直說新復珍是小時候第一次看電影的場所，也有人感謝戲院撐過艱困時期，感嘆成為「時代的眼淚」，還有網友提到仍留著疫情前購買的套票，成為了紀念品。



更多鏡週刊報導

嘉市不只有火雞燈！車站前2路口限定 「大白熊」小綠人點亮街頭

20多歲日男闖入關西機場跑道 衝擊多航班被迫轉降其他機場

港務公司年賺228億創新高 年終最高可領4.4個月