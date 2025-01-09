百富吸金182億案外案　女副總「假授權書」騙醫師父子5400萬

▲致富公司副總杜瑞雲坦承用假的授權書，向醫師父子遊說投資未經核准的金融商品。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署前年起訴百富吸金182億元案，國安會退休主任儲國衡與兒子儲開軒等主嫌現正由法院審理中，其中1名隸屬於另一個致富集團的副總杜瑞雲，在偵審期間自知難逃調查，主動自首表示曾以不實的授權交易文件，遊說新北市1對經營診所的醫師父子投資約5400萬元，台北地檢署9日依偽造文書罪嫌將杜女追加起訴。

儲國衡、儲開軒父子涉嫌從2016年5月間開始，以「百富環球策略公司」對外販售未經核准的澳洲「百麗基金」和「金河獨立投資組合」等金融商品，由業務員對外以保證還本，且年息6.5%到12%不等話術，招攬投資吸金，2020年間，因員工被司法機關約談，兒子儲開軒解散公司另設立「百富策略管理公司」，並將原本的業務部改名為客服部。

檢警查獲時，百富集團在台吸金高達182億元，專案小組查扣儲家保險金現金、帳戶存款、土地約1.8億元，扣得的瑪莎拉蒂及愛快羅密歐2輛跑車，車牌都是「8968」，拍賣變現348萬元，檢察官當時依《銀行法》等罪起訴的13名被告中，除了儲國衡、儲開軒父子，還有1名非百富集團成員的杜瑞雲。

杜瑞雲在偵審過程中，坦承自己雖然是另一家致富集團的副總，但向被害的醫師父子遊說，可以代為投資百富集團百麗基金，投資額達美金180萬元，折合台幣約5400萬元，杜瑞雲自首坦承，當初拿給醫師父子看得授權書，是她未經致富集團同意就偽造的授權書，檢察官調查後，追加起訴她涉犯偽造文書罪嫌。