「不義遺址」名稱引發爭論　文化部長：互揭瘡疤沒意義

▲立法院教育及文化委員會審議《不義遺址保存條例草案》，文化部長李遠出席。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（9日）召開教育及文化委員會，審議《不義遺址保存條例草案》，不過光是在「不義遺址」的名稱定義上就出現爭論，有立委提出：「挺戒嚴的言論，能不能稱為不義言論？」文化部長李遠回應，以現代的共識，「挺戒嚴」的人不但很少，這樣的言論說出來沒有意義，不希望現在繼續互揭瘡疤，而是勇敢反省，不是帶著仇恨痛訴。

國民黨立委高金素梅、鄭天財等人提出，將原本依據《促進轉型正義條例》定義的威權統治時期「不義遺址」，擴大到清代、日治時期的人權事件都適用。高金素梅更指出，用「日治時期」這名稱也忽略了日本當時對原住民族的迫害，應該稱為「日據時期」。

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立委葛如鈞也提到，如果這些曾經發生人權迫害的地點叫作「不義遺址」，那麼「挺戒嚴」的言論，「是否可以直接稱為是『不義言論』？」

文化部長李遠回應，無論是台灣或像是南韓，人民曾經歷戒嚴時期的威權統治、壓迫，許多人民及學生們起身，流血流汗抗爭，換來如今民主自由的珍貴，正因為過去的血淚，讓大家知道多麼得來不易，讓時代不會再輕易發生「戒嚴」。

李遠表示，他相信現在在台灣如果辦投票，挺戒嚴的人一定非常非常少，因此「挺戒嚴的言論」說出來可說是沒有意義，不需要再去賦予一個「不義言論」的名稱。他認為，今天大家在這裡討論，不希望是繼續互揭瘡疤，「我們應該是勇敢反省，不是帶著仇恨痛訴。」