　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「不義遺址」名稱引發爭論　文化部長：互揭瘡疤沒意義

▲▼立法院審議《不義遺址保存條例草案》，文化部長李遠出席。（圖／記者林育綾攝）

▲立法院教育及文化委員會審議《不義遺址保存條例草案》，文化部長李遠出席。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（9日）召開教育及文化委員會，審議《不義遺址保存條例草案》，不過光是在「不義遺址」的名稱定義上就出現爭論，有立委提出：「挺戒嚴的言論，能不能稱為不義言論？」文化部長李遠回應，以現代的共識，「挺戒嚴」的人不但很少，這樣的言論說出來沒有意義，不希望現在繼續互揭瘡疤，而是勇敢反省，不是帶著仇恨痛訴。

國民黨立委高金素梅、鄭天財等人提出，將原本依據《促進轉型正義條例》定義的威權統治時期「不義遺址」，擴大到清代、日治時期的人權事件都適用。高金素梅更指出，用「日治時期」這名稱也忽略了日本當時對原住民族的迫害，應該稱為「日據時期」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委葛如鈞也提到，如果這些曾經發生人權迫害的地點叫作「不義遺址」，那麼「挺戒嚴」的言論，「是否可以直接稱為是『不義言論』？」

文化部長李遠回應，無論是台灣或像是南韓，人民曾經歷戒嚴時期的威權統治、壓迫，許多人民及學生們起身，流血流汗抗爭，換來如今民主自由的珍貴，正因為過去的血淚，讓大家知道多麼得來不易，讓時代不會再輕易發生「戒嚴」。

李遠表示，他相信現在在台灣如果辦投票，挺戒嚴的人一定非常非常少，因此「挺戒嚴的言論」說出來可說是沒有意義，不需要再去賦予一個「不義言論」的名稱。他認為，今天大家在這裡討論，不希望是繼續互揭瘡疤，「我們應該是勇敢反省，不是帶著仇恨痛訴。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
上百人抗議！縣長黑白照被掛靈車上　處長座車遭蛋洗
「假授權書」騙醫師父子5400萬！　女副總慘了
快訊／台中某國小女教練「教務處受刀傷」　緊急送醫
國小女師暴走畫面曝光！　小朋友嚇壞
合歡山下雪！　大學生嗨喊「太熱了」當場脫衣
還原5檢座奢宴現場！吳乃仁拄枴杖入席　美女秘書挨身伺候
虐死2歲童！　網紅5寶媽求交保：兒女需要我

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不要恐慌性搶打麻疹疫苗！衛福部喊話：2高風險族群優先接種

麻疹疫苗大缺貨！醫曝別恐慌　反問「另1支疫苗」打了嗎

李珠珢羞談理想型「只要2條件」！　IG追蹤數歸0原因曝光

日本人為何沒這麼愛出國？他分析「台日差異」曝關鍵：不需要

搶辦年貨！北市迪化街「年貨大街」周末開跑　交通管制一次看

「不義遺址」名稱引發爭論　文化部長：互揭瘡疤沒意義

AI偵測通話危險關鍵字！台大遠距照護新系統　預測2周內急診事件

不是YouTube！他曝「追劇1神器」　釣萬人回憶殺：看到天亮

壯過80%男人的生理女黃尹萱　你能接受她上男廁還女廁？

徐巧芯喊回台審判　林秉文嗆「何時回去我自己訂」：輪到妳做主？

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

不要恐慌性搶打麻疹疫苗！衛福部喊話：2高風險族群優先接種

麻疹疫苗大缺貨！醫曝別恐慌　反問「另1支疫苗」打了嗎

李珠珢羞談理想型「只要2條件」！　IG追蹤數歸0原因曝光

日本人為何沒這麼愛出國？他分析「台日差異」曝關鍵：不需要

搶辦年貨！北市迪化街「年貨大街」周末開跑　交通管制一次看

「不義遺址」名稱引發爭論　文化部長：互揭瘡疤沒意義

AI偵測通話危險關鍵字！台大遠距照護新系統　預測2周內急診事件

不是YouTube！他曝「追劇1神器」　釣萬人回憶殺：看到天亮

壯過80%男人的生理女黃尹萱　你能接受她上男廁還女廁？

徐巧芯喊回台審判　林秉文嗆「何時回去我自己訂」：輪到妳做主？

洗衣機不貴「誰會去投幣式洗衣店？」　網點名1類人：超多啊

洛杉磯野火「台國光女神只離10公里」！手機第一次響警報：要馬上撤離了

成都興起「水晶」熱！民眾衝周邊小山「挖礦」　專家：多是方解石

周思齊考察國外球場「文化互動感」　想看台灣棒球進故宮

白嫖泰國妹！前宜蘭偵查佐爽完索回2千元　被起訴求刑2年半

高虹安「論文案」2連敗！誣告罪判刑10月　今現身高院再拚無罪

女友搭小黃不讓他上車！醉男捶爆車窗　慘被警噴辣椒水逮捕

不要恐慌性搶打麻疹疫苗！衛福部喊話：2高風險族群優先接種

外交部東辦處送限量紅包禮盒！申辦護照、簽證完成繳費就有

百富吸金182億案外案　女副總「假授權書」騙醫師父子5400萬

生活熱門新聞

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

慈濟師姐貪功凹「佛陀問病圖」　畫家不提告只為保護1個人

韓正妹「超會藏」征服鄉民　本人IG回應：愛台灣

一票爸媽「自製蒸鼻機」二度燙傷寶寶！

麻疹疫苗「留給2族群」！醫：就能避免大流行

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

冰箱門連開5天！　最凍時間曝

李珠珢限動4字哏圖　粉絲：要來中職了

慈濟盜圖補救　畫家兒怒：自己拆了吧

一票女生「嘴咬1物」上廁所　網爆共鳴：寧死也不掛門上

更多熱門

相關新聞

義與「不義」　轉型正義與文化沙文主義

義與「不義」　轉型正義與文化沙文主義

「轉型正義」(Transitional Justice)的基本定義及其根本精神在於「還原歷史真相」，還涉及臺灣社會的多元文化發展、族群和解，甚至攸關政策的公平性和政府的責任。每個議題都關乎政府是否能面對歷史，是否能尊重我國社會的多元文化和價值。但目前執政黨的轉型正義正陷入文化沙文主義的謬誤。

快訊／韓國戒嚴比對文惹議　綠黨團澄清：絕無支持戒嚴之意

快訊／韓國戒嚴比對文惹議　綠黨團澄清：絕無支持戒嚴之意

曝大學生沒人聽過林義雄　綠委齊聲呼籲國民黨別再阻撓不義遺址保存

曝大學生沒人聽過林義雄　綠委齊聲呼籲國民黨別再阻撓不義遺址保存

藍提不義遺址納總統府、鄭成功　綠：企圖淡化威權傷害無法接受

藍提不義遺址納總統府、鄭成功　綠：企圖淡化威權傷害無法接受

桃捷綠線命名糟　罔顧民意又無辨識度

桃捷綠線命名糟　罔顧民意又無辨識度

關鍵字：

不義遺址轉型正義

讀者迴響

熱門新聞

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

看似沒心機「超級雙面人」星座

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面