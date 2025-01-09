AI偵測通話危險關鍵字！台大遠距照護新系統　預測2周內急診事件

▲台大醫院、中華電信攜手打造第四代即時同步遠距照護平台-智慧語音急診預測系統。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

現在接受遠距、居家照護患者逐漸增加，但是在家中要如何判斷風險是一大課題。台大醫院攜手中華電信打造第四代即時同步遠距照護平台「智慧語音急診預測系統」，透過AI語音辨識模型訓練把病患、看護與醫護對話語音準確轉為文字，病分析處理預測病患兩周內發生急診事件機率，系統預測準確度約近90%。

台大醫院今日召開記者會分享遠距照護成果，攜手中華電信合作打造的第四代即時同步遠距照護平台「智慧語音急診預測系統」，日前也獲得第21屆國家新創獎－臨床新創獎。

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台大醫院副院長、台大醫院內科部暨遠距照護中心主任何奕倫說明，高齡化社會之下，多重共病病患的人數越來越多，且常因突發的各器官系統疾病，造成住院或死亡風險較一般病患高。台大醫院遠距照護中心自2009年8月成立後已實際運行15年，藉由雲端監測系統、導入人工智慧輔助判讀及個別化的衛教諮詢服務，改善病患血壓、降低死亡率、減少急診就醫次數及住院次數與天數。

台大醫院遠距照護中心醫師洪啟盛指出，遠距醫療和病人溝通主要仍是電話語音聯繫，詢問症狀如何，藥物使用狀況，病人端若有特別狀況可隨時聯絡，醫院端發現有情況也會增加聯絡頻率，先前並沒有好的自動化措施。

台大醫院遠距照護團隊與中華電信合作，導入中華電信多語言、醫護優化語音辨識技術。洪啟盛說明，運用過去15年來照護7千名患者、54萬通電話進行AI語音辨識模型訓練，耗時2至3年研發打造出「智慧語音急診預測系統」。

洪啟盛指出，系統克服醫療上可能遭遇國台語對話、外籍看護中文口音、醫學、藥物名詞等，可以準確語音轉文字，並使用自然語言處理、語意分析技術及整合護理記錄來預測病患兩周內發生急診事件機率，系統預測準確度約近90%。

何奕倫舉例，就曾經收治一名80歲男性狹心症病患，出院後在家照護時，血壓數值飆高到190，服用藥物、休息仍然偏高，還出現胸悶，這些通話關鍵字就可以讓AI進行判讀，釐清是否會誘發急性心血管疾病，示警應該去急診。

而實際遠距照護涵蓋科目常見包含心血管疾病、慢阻肺、感染、腎臟疾病等各個科部住院病人。何奕倫提到，目前台大醫院有提供各科部住院病人出院兩周內可以免費使用遠距，減少出院後在家不安與再回診、急診、住院等風險狀況；之後則依照服務內容收費。