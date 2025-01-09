大勢明星齊聚 NB 紅毯！直擊柯佳嬿、李沐、詹懷雲腳上新歡，躍上「奧斯卡級神片」捕捉動人瞬間

▲2025年才剛開始，NB即舉辦「新年潮聚」邀請多位話題巨星，包含金鐘影后柯佳嬿、實力女星李沐和人氣男星詹懷雲一同走上紅毯。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

直擊NB新年潮聚，重磅級藝人腳踩740／WRPD Runner登時尚紅毯！

談到全球時尚指標，New Balance 無疑是流行風向球引領年輕族群及潮流愛好者的目光！2025年才剛開始，NB即舉辦「新年潮聚」邀請多位話題巨星，包含金鐘影后柯佳嬿、實力女星李沐和人氣男星詹懷雲一同走上紅毯，同時現場還有宋柏緯、李函、Jun邱文駿、王可元和多位流量頂尖KOL齊聚，透過各自不同風格穿搭，演繹大勢鞋款NB 740／WRPD Runner，開啟今年最具指標性的潮流盛會！





▲NB新年潮聚，重磅級藝人腳踩740／WRPD Runner登時尚紅毯！

跟著柯佳嬿穿上「蛋殼鞋」WRPD Runner！

走出質感與未來感兼具的時尚張力

▲在星光閃耀的紅毯上，搶盡目光的不只是金鐘影后柯佳嬿，更是她腳上那雙在巴黎時裝周掀起熱議的話題鞋款WRPD Runner！

在星光閃耀的紅毯上，搶盡目光的不只是金鐘影后柯佳嬿，更是她腳上那雙在巴黎時裝周掀起熱議的話題鞋款WRPD Runner！柯佳嬿以柔和大地色系為主軸，搭配寬鬆剪裁外套與高腰長裙，營造隨性卻不失精緻的氛圍。而簡約流線設計的WRPD Runner 為整體造型注入現代感與搶眼活力，低調質感的針織鞋面更與造型完美呼應，彰顯未來感與高級設計，也能完美融合各種風格，大大提升了紅毯穿搭的時尚指數，令現場眼睛為之一亮！

▲簡約流線設計的WRPD Runner 為整體造型注入現代感與搶眼活力。

千禧風格題材繼續延燒到2025

今年絕對要跟著李沐、詹懷雲、穿上NB 740！

紅毯女神過於沉重？那就看李沐與詹懷雲如何用NB 740打造隨性自在又充滿獨特魅力的紅毯風格吧！實力女星李沐以酒紅色內搭為造型亮點，搭配蓬鬆白色馬甲背心與短裙，輕鬆展現甜美與個性兼具的風格，再以月光白740作為全身搭配的焦點。鞋身異材質拼接網布，不僅提升視覺層次，更將千禧魅力融合現代審美，展現青春無敵的紅毯魅力！





▲實力女星李沐以酒紅色內搭為造型亮點，搭配蓬鬆白色馬甲背心與短裙，輕鬆展現甜美與個性兼具的風格，再以月光白740作為全身搭配的焦點。

而在人氣劇集「影后」中爆紅的詹懷雲則展現高水準的多層次穿搭，以米色防風外套內搭天藍色襯衫和深色直筒褲，營造鹽系男子的清爽氛圍，腳上的夜幕黑740為造型注入街頭潮酷感，讓整體穿搭更具層次與潮流張力！





▲詹懷雲則展現高水準的多層次穿搭，腳上的夜幕黑740為造型注入街頭潮酷感，讓整體穿搭更具層次與潮流張力！

740這次更一口氣推出4款配色，無論是日常出遊還是派對走跳，一整天維持極佳的穿著體驗，絕對是你這個新年不能錯過的穿搭利器！

潮聚現場竟有奧斯卡神級大片！？

大明星玩瘋，更記錄下NB 740＆WRPD Runner每一處玩味細節！

潮聚現場除了透過740和WRPD Runner大顯穿搭功力，大明星們也在奧斯卡級攝影大片中玩轉鏡頭！柯佳嬿、李沐和詹懷雲紛紛在高速流暢的鏡頭前耍酷比美，演繹兩款鞋的獨特玩味細節。740的Y2K復古設計與WRPD Runner誇張簡約的低調鞋身，替眾人腳下風光增添戲劇性效果，為這個新年留下難忘亮點！





想在2025展現時尚潮流魅力？趕緊穿上740和WRPD Runner用引人注目的質感與活力迎接全新一年，潮玩每一個精采時刻，創造專屬於你的時尚瞬間！

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