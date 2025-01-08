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父逝留4地2房…獨子出國玩到「頭七前一天」　遺產繼承結果逆轉

彰化一名男子過世，獨子卻玩到頭七前一天才回家，前妻女兒決定打官司爭遺產。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲ 彰化一名男子過世，獨子卻玩到頭七前一天才回家，前妻女兒決定打官司爭遺產。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

彰化一名賴姓男子在2022年死亡，留下4筆土地和2間房子，本來預定由獨子繼承，但因為賴男病危的時候，都是由前妻所生的女兒在照顧，就連處理後事也是，獨子則是出國玩到頭七前一天才回家，因此前妻女兒決定打官司爭遺產。法官經過審理後，判決也出爐了。

根據判決書，前妻女兒主張她在2個月大時，父母就離婚，隨後跟隨母親到台東居住，期間均有以電話或LINE持續和賴男聯繫，而弟弟在父親臨終前，人還在新加坡玩，直到頭七前一天才回台灣，因此她決定打官司爭取遺產。

獨子則表示，父親生前不斷和友人抱怨女兒不孝，「生病叫她回來也都沒回來」，而且姊姊已經好幾年沒聯繫，甚至最後一通電話是要「斷絕父女關係」，但姊姊沒接到電話，讓父親感到心寒，才會寫下遺囑將財產權交由長子單獨繼承。

法官審酌遺囑沒有賴男的簽名，也未載明作成日期，不符合民法第1189條所定任一遺囑形式，並非合法有效之遺囑。因此獨子找來姑姑和伯父作證，2人也證實賴男生前多次抱怨「女兒不孝」、「只想要錢」、「叫女兒回來都沒回來」、「女兒只有需要錢才會找他」等語。

前妻女兒則辯稱，父親臨終前都在旁邊照顧，並出示醫護人員和弟弟的對話紀錄，實際掌握父親住在哪間醫院和病房，在得知父親離世後就立刻回到彰化奔喪，並告知弟弟要在頭七前回到台灣，沒想到弟弟竟玩到頭七前一天才返台，還差點因為新冠肺炎隔離無法參加頭七。

法官認為，獨子和親友等人提出的證據，不足以證明姊姊喪失繼承權，扣除喪葬費用12990元後，剩餘的遺產分割比例為1比1共有，可分得4筆土地與2間房子的一半。

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