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爆柯文哲想辦「性感女八家將」！對話紀錄曝...網：不愧是草王

四叉貓曝柯文哲曾希望組「性感女版八家將」拉高收視率。（翻攝柯文哲臉書）

▲四叉貓曝柯文哲曾希望組「性感女版八家將」拉高收視率。（翻攝柯文哲臉書）

圖文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案遭起訴，目前接押於台北看守所中，過去的他非常重視聲量，網紅四叉貓今（8日）曝一段對話紀錄，表示柯文哲曾希望組「性感女版八家將」博聲量，引發網友熱議。

四叉貓（本名劉宇席）下午發文，曝光一段某幕僚提供的2020年柯文哲在通訊軟體LINE的群組對話紀錄，只見他柯文哲傳出一張女子八家將照片，詢問「青山王宮祭要不要弄這一團來表演」、「性感女版八家將。地點：鹿港天后宮」。

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群組內的某人則回應「可能要問青山王」，柯文哲則說明為何會有這想法，原來是他認為此舉會增加「收視率」，應有助於增加觀光人數。

四叉貓曝柯文哲一段群組對話紀錄。（翻攝四叉貓臉書）

▲四叉貓曝柯文哲一段群組對話紀錄。（翻攝四叉貓臉書）

文章一出不少網友直呼「好想吐」、「阿北自己想看」、「龍心大悅」、「帝王級的草味飄出來了...不愧是草王」、「他自己說白就是要吸引豬哥票」。

另，四叉貓補充說明，表示由於群組內有柯文哲官方帳號及柯文哲本帳，為了避免搞混，所以該幕僚在柯文哲本人後面加一個「真」。

民眾黨找來「空姐應援團」熱舞，當時引發軒然大波。（翻攝自 我家阿北啦TV YouTube）

▲民眾黨找來「空姐應援團」熱舞，當時引發軒然大波。（翻攝自 我家阿北啦TV YouTube）

事實上，柯文哲2023年8月5日舉辦的「北區姊妹台灣選哲之友會」活動中，曾出現「空姐應援團」身穿迷你窄裙熱舞，挨轟物化女性，空服員職業工會發聲譴責呼籲道歉，當時引發軒然大波。


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