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「搶打麻疹疫苗」診所缺貨　疾管署揭2重點：一般人無風險不用打

▲麻疹疫苗,MMR,麻疹,德國麻疹。（圖／記者嚴云岑攝）

▲麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發麻疹疫情，加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗，中華民國基層醫療協會理事長、開業診所醫師林應然指出「現在很多人打電話要打疫苗，但是都打光了，想叫貨也沒貨。」疾管署表示，不是每個人都要打疫苗，有風險才要接種，以自費疫苗來說，建議「1981年以後出生」的醫護人員以及要前往麻疹流行地區者才應評估接種。

▲▼針對國內發生本土麻疹疫情民衆及醫療照護人員，麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種建議。（圖／疾管署提供）

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▲針對國內發生本土麻疹疫情民衆及醫療照護人員，麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種建議。（圖／疾管署提供）

根據疾病管制署昨日公布最新監測，上周國內新增4起麻疹個案，其中2人和中部某醫院麻疹群聚相關，是陪病家屬與看護，累積相關個案達到16人，接觸者匡列超過3千人，為5年來新高；另兩人則是境外移入麻疹，分別是來自越南及印度。由於部分個案曾於可傳染期間有台北市、台中市及高雄市等公共場所活動史並搭乘大眾運輸，相關縣市已公布活動足跡提醒，但民眾也因此出現恐慌，診所傳出搶打疫苗情況。

台中市施勝桓小兒科診所院長施勝桓表示，近日已經出現MMR疫苗搶打潮，全台都大缺貨；林應然受訪也指出，因應這波疫情，很多人打電話要打疫苗，但MMR自費市場本來就少，一下就缺貨，不僅是醫療院所庫存不多，連疫苗公司庫存也少。林應然指出，因應疫情，疾病管制署有公費疫苗庫存應該釋出部分給醫療院所，提供給可能得的風險麻疹族群。

疾管署副署長曾淑慧表示，目前沒有相關政策要求一般民眾追加，除非特殊狀況或者高風險狀況，目前疾管署正和食藥署一起努力，如果有缺藥可以和食藥署通報，衛福部會一起來處理這件事情。「要讓民眾了解，不是每個人都要打疫苗，有風險才要接種」。

曾淑慧指出，根據國內麻疹血清學調查，我國民衆如於1981年以前出生者，大多因為自然感染而具有麻疹抗體；我國麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）第1劑接種率約98.7%、第2劑97.4%。

疾管署稍早也整理麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種建議，公費疫苗針對滿12個月及滿5歲的幼兒（共二劑MMR），至於自費疫苗則有兩建議對象：

1.1981年（含）以後出生之醫護人員不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前一劑MMR疫苗接種時間超過15年
2.1981年（含）以後出生之成人，若需前往麻疹流行區，如越南、印度、柬埔寨等，經醫師評估後需接種之民衆。

疾管署也提醒，台灣民眾常去的日本、韓國非屬麻疹流行區。

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