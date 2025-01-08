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嚴防失血！台64、65區間測速將開罰　新北2路口再啟用科技執法

▲▼台64、台65線區間測速1月15日正式啟用，泰山新五路2月5日上路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台64、台65線區間測速1月15日正式啟用，泰山新五路2月5日上路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市台64線與台65線區間測速將在1月15日正式啟用，另外台64線21.4k至23.2k並新增二合一執法功能遏止跨越雙白線違規。同時，泰山地區針對輕軌施工路段新五路一段與楓江路口設置科技執法，2月5日起取締闖紅燈及直行車占用轉彎車道等行為，呼籲駕駛遵守速限與道路規範。

新北市台64線與台65線的區間測速執法將於2025年1月15日正式上路。兩處測速設備自去年10月起開始進行盲測，統計數據顯示，台64線板橋往中和路段（速限70公里）與台65線板橋往新莊路段（速限80公里）超速情形在宣導期後明顯下降。去年12月，台64線的超速違規案件為963件，台65線則有1245件，均顯著減少。

另外台64線21.4k至23.2k區間除測速外，還增設二合一科技執法，將同步偵測車輛跨越雙白線行駛的違規行為。違反者將依規定開罰3000元。由於台64線與台65線為新北市重要的聯外快速道路，路段筆直且事故肇因多與超速有關，執法目標在於降低超速引發的交通事故，維護道路安全與順暢。

因應五股泰山輕軌工程，新北市警方也將在2月5日啟用泰山區新五路一段與楓江路口的科技執法設備。將針對闖紅燈、不依標誌標線行駛、以及直行車占用轉彎專用道等違規行為進行取締。去年12月蒐集數據顯示，闖紅燈違規541件，跨越雙白線違規333件，而直行車占用轉彎車道的違規數量多達4904件。

新北市警察局強調，快速道路封閉且易發生重大事故，呼籲駕駛遵守速限與道路規範，以免因貪快釀禍，影響自身與他人安全。同時提醒駕駛，在標線分隔清楚的路口，直行車輛應依指示行駛，避免誤占轉彎車道，以免觸法受罰。

▲▼台64、台65線區間測速1月15日正式啟用，泰山新五路2月5日上路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼台64、台65線區間測速1月15日正式啟用，泰山新五路2月5日上路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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