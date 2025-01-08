內蒙根河冬夜奇景　極光如火焰跳動...市區現五彩「寒夜光柱」

記者魏有德／綜合報導

內蒙古根河是自治區內緯度最高的地區，素有「中國冷極」之稱，伴隨著低溫，時常帶來絕美「異象」，吸引不少遊客前往觀光朝聖。隨著冬夜降臨，根河先後出現「極光」、「寒夜光柱」等美景，有攝影師用「縮時錄影」的方式拍下火紅色的極光，隨著光影變化，彷彿跳動的火焰般，活靈活現地呈現在世人面前。

▲內蒙古根河「極光」景象宛如夜空中跳動的火焰。（圖／翻攝荔枝新聞）

透過攝影師的影片可以發現，滿天星辰隨著時間流動，極光則呈現紅黃漸層色分佈在天際線上，在縮時攝影的效果下，紅色的部分忽起忽落，由如火焰在天空中閃爍跳動，美不勝收。

▲內蒙古根河的「寒夜光柱」奇景。（圖／翻攝央廣網，下同）

不僅如此，根河在2024年12月30日時，也曾出現罕見的自然奇觀「寒夜光柱」，在連續兩日的低溫「加持」下，根河上空被五彩斑斕的光柱點亮，如同未來科技城的發射器或傳送門一般，發出紅、橙、黃、綠等光影，直沖天際。

據了解，「寒夜光柱」是一種特殊的冰暈現象，通常在日落時分出現，形成條件也極為苛刻，需要在氣溫低於攝氏0度、濕度大、無風的條件下才會出現。

此時，水汽以冰晶形態懸浮在空氣中，反射出周圍燈光形成的光柱虛影。根河有著獨特的氣候條件，已連續6年出現這一自然奇景，在每年11月後便開始進入「寒夜光柱」的高發期，而在2024年底的「寒夜光柱」輻射範圍廣、持續時間長，光感反射強烈，尤為壯觀。

