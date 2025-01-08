西藏地震死傷嚴重原因曝：建築抗倒塌能力差　不利逃生

▲1月7日，西藏日喀則，前往震央的路上有房屋倒塌。（圖／翻攝自冰點周刊）

記者陳冠宇／北京報導

西藏日喀則市定日縣昨（7）日上午發生強震，造成大量房屋損毀與人員傷亡。大陸專家指出，當地建築以土石木、生土結構為主，抗倒塌能力差，加上厚重的房頂和牆體倒塌下來壓住居民，更不利於逃生，

根據美國地質調查局（USGS）測定，這起發生在7日上午9時5分的地震規模為7.1，中國地震台網則認定規模為6.8。目前已造成超過數百人傷亡，數千房屋毀損。

《中國新聞周刊》引述中國地震台網中心研究員孫士鋐指出，因為日喀則當地民居以土石木結構為主，除了抗震性較差，還因為當地海拔在4000公尺以上，當地民房通常會將房頂加厚，房屋倒塌後，更重的房頂和用石頭壘砌而成的牆體壓下來，更加不利於居民逃生。

卓明災害信息服務中心負責人郝南指出，地震發生時間的北京時間9時相當於內陸的7時，並且是冬天，很多人都還在睡夢中，這對於逃生非常不利。

▲1月7日，西藏日喀則，前往震央的路上有房屋倒塌。（圖／翻攝自冰點周刊）

另據《中國青年報》旗下《冰點周刊》報導，中國地震局地殼應力研究所前副所長陸鳴說，當地偏遠村鎮居民因為取木材困難，使用木頭做承重結構的很少，大部分用生土或混合碎石建房。而按照經驗，生土結構房屋是框架、磚混、土木等房屋類型中抗倒塌能力最差的一種，一般比土木結構更差。

一位日喀則市定日縣長所鄉村民說，村中幾乎所有的房子都是土房，造房很少用水泥。他記得，2020年附近曾發生過規模4.5地震，當時，村中房子出現輕微裂縫。在他看來，土房建造成本「比較便宜」，也符合當地人的居住習慣。「土房平時基本上很穩，但這次災難地震（就不行）。」

另一位長所鄉嘎旦村村民也表示，村中60多戶人家，只有「一兩個（房子是）水泥的」，其他人家多為土房，在此次地震中幾乎全部倒塌。

▼1月8日凌晨，地震受傷人員在日喀則市人民醫院接受救治。（圖／翻攝自新華社）