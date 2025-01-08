　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

西藏地震死傷嚴重原因曝：建築抗倒塌能力差　不利逃生

▲▼1月7日，西藏日喀則，前往震央的路上有房屋倒塌。（圖／翻攝自冰點周刊）

▲1月7日，西藏日喀則，前往震央的路上有房屋倒塌。（圖／翻攝自冰點周刊）

記者陳冠宇／北京報導

西藏日喀則市定日縣昨（7）日上午發生強震，造成大量房屋損毀與人員傷亡。大陸專家指出，當地建築以土石木、生土結構為主，抗倒塌能力差，加上厚重的房頂和牆體倒塌下來壓住居民，更不利於逃生，

根據美國地質調查局（USGS）測定，這起發生在7日上午9時5分的地震規模為7.1，中國地震台網則認定規模為6.8。目前已造成超過數百人傷亡，數千房屋毀損。

《中國新聞周刊》引述中國地震台網中心研究員孫士鋐指出，因為日喀則當地民居以土石木結構為主，除了抗震性較差，還因為當地海拔在4000公尺以上，當地民房通常會將房頂加厚，房屋倒塌後，更重的房頂和用石頭壘砌而成的牆體壓下來，更加不利於居民逃生。

卓明災害信息服務中心負責人郝南指出，地震發生時間的北京時間9時相當於內陸的7時，並且是冬天，很多人都還在睡夢中，這對於逃生非常不利。

▲▼1月7日，西藏日喀則，前往震央的路上有房屋倒塌。（圖／翻攝自冰點周刊）

▲1月7日，西藏日喀則，前往震央的路上有房屋倒塌。（圖／翻攝自冰點周刊）

另據《中國青年報》旗下《冰點周刊》報導，中國地震局地殼應力研究所前副所長陸鳴說，當地偏遠村鎮居民因為取木材困難，使用木頭做承重結構的很少，大部分用生土或混合碎石建房。而按照經驗，生土結構房屋是框架、磚混、土木等房屋類型中抗倒塌能力最差的一種，一般比土木結構更差。

一位日喀則市定日縣長所鄉村民說，村中幾乎所有的房子都是土房，造房很少用水泥。他記得，2020年附近曾發生過規模4.5地震，當時，村中房子出現輕微裂縫。在他看來，土房建造成本「比較便宜」，也符合當地人的居住習慣。「土房平時基本上很穩，但這次災難地震（就不行）。」

另一位長所鄉嘎旦村村民也表示，村中60多戶人家，只有「一兩個（房子是）水泥的」，其他人家多為土房，在此次地震中幾乎全部倒塌。

▼1月8日凌晨，地震受傷人員在日喀則市人民醫院接受救治。（圖／翻攝自新華社）

▲▼1月8日凌晨，地震受傷人員在日喀則市人民醫院接受救治。（圖／翻攝自新華社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獸父警性侵女兒348次遭起訴　400萬退休金恐泡湯
「饗饗」疑食物中毒已通報19人！　衛生局：尚未同意復業
古代壁畫12生肖沒有蛇！「這動物」取代　考古專家揭原因
TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理
獨／三重工地釀禍非第一次！　傾斜屋受災戶怒嗆建商
1600吃饗饗「吐得像新加坡魚尾獅」　10大1小慘況曝
指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免
陸男星發聲！　證實淪豬仔「遭囚禁剃頭」
89猴咖啡喝一半...突遭4便衣壓制　「蜥蜴趴」地上關心眼鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

內蒙根河冬夜奇景　極光如火焰跳動...市區現五彩「寒夜光柱」

無人機飛上酒店51樓偷拍　記憶卡內全是不雅影片

天未亮就收到警報！西藏強震釀126死　災民：起初沒在意繼續睡

古代壁畫12生肖沒有蛇！被「這動物」取代　考古專家揭原因

陸A流在1月中旬進入高峰　中醫建議：按摩大椎穴預防流感有效

西藏地震死傷嚴重原因曝：建築抗倒塌能力差　不利逃生

西藏6.8地震已致126死！　韓紅率基金會赴現場…眾星捐款千萬元

西藏定日強震餘震515次　最冷救援行動！災區夜間低溫降至-18度

連鎖月子中心爆倒閉　陸無良老闆捲款跑路「整棟樓剩產婦、新生兒」

男學生遇強震不逃「回頭背同學」往外衝　學校霸氣減免所有學費

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

黃子韜直播「傳出女人叫聲」　她一進來脫衣服..嚇瘋了XD

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

內蒙根河冬夜奇景　極光如火焰跳動...市區現五彩「寒夜光柱」

無人機飛上酒店51樓偷拍　記憶卡內全是不雅影片

天未亮就收到警報！西藏強震釀126死　災民：起初沒在意繼續睡

古代壁畫12生肖沒有蛇！被「這動物」取代　考古專家揭原因

陸A流在1月中旬進入高峰　中醫建議：按摩大椎穴預防流感有效

西藏地震死傷嚴重原因曝：建築抗倒塌能力差　不利逃生

西藏6.8地震已致126死！　韓紅率基金會赴現場…眾星捐款千萬元

西藏定日強震餘震515次　最冷救援行動！災區夜間低溫降至-18度

連鎖月子中心爆倒閉　陸無良老闆捲款跑路「整棟樓剩產婦、新生兒」

男學生遇強震不逃「回頭背同學」往外衝　學校霸氣減免所有學費

內蒙根河冬夜奇景　極光如火焰跳動...市區現五彩「寒夜光柱」

花蓮市民小巴推超值月票　「Hualien Yo真行」年終滿額贈好禮

黃仁勳演講輝達摔6%　分析師：主力晶片商品說太少

幫帶2個「行李箱」賺25萬　她貼補家用慘被判關6年2個月

胡椒粉加太多出事了！台南黑衣人爆打豆乳雞老闆　狂棍痛狂輸出

台南最新免費景點！桂子山「汐見之丘」啟用　5分鐘攻頂俯瞰全景

想快點和普丁見面　川普：每天有很多年輕人死去

試開箱／潤唇膏元年來了！3秒賣一支、粉絲空空賞30條超狂

拒卓榮泰到立院報告！　傅崐萁：周五就表決憲訴法覆議案

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

買整本刮刮樂！好心分陌生女2張「她爽中178萬」　苦主氣到睡不著

男學生遇強震不逃「回頭背同學」往外衝　學校霸氣減免學費

西藏6.8強震「床在往上跳」！遊客嚇壞

嚼10年檳榔！42歲網紅罹口腔癌過世

即／西藏強震增至126死188傷　3609戶房屋倒塌

災情緊急！地震釀126死　西藏將應急響應提升至「最高級」

陸失聯男星最新照片曝光！ 剃光頭眼神呆滯...左腳疑有大面積傷疤

西藏強震　國台辦發布台灣民眾狀況

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

北非強國再下單6艘護衛艦 相信「中國標準」擬合作本土自建

西藏強震「災區空拍」曝光　增至95死

「最美光二代」掌陸光電巨頭 布朗大學海歸8年任聯席董事長

京東董座回報家鄉　發40萬元紅包給老師

更多熱門

相關新聞

西藏6.8地震已126死！韓紅率醫療團隊前往

西藏6.8地震已126死！韓紅率醫療團隊前往

西藏日喀則市定日縣7日上午9點05分發生規模6.8地震，震源深度10公里。官方統計指出，截至7日晚上10點，已有126人罹難，188人受傷，搜救仍在進行中。中國歌手韓紅7日晚間帶領，自家基金會、醫療團隊及物資抵達地震現場幫助救援。

災情緊急！地震釀126死　西藏將應急響應提升至「最高級」

災情緊急！地震釀126死　西藏將應急響應提升至「最高級」

西藏強震釀近百死 達賴喇嘛：深感悲痛

西藏強震釀近百死 達賴喇嘛：深感悲痛

西藏強震「破壞力為921一半」　專家：板塊向東推不排除影響台灣

西藏強震「破壞力為921一半」　專家：板塊向東推不排除影響台灣

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

關鍵字：

西藏地震

讀者迴響

熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

快訊／邱軍撞死運將　經紀公司聲明怒了！

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面