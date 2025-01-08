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2025永康中心首場徵才11日南科開跑　智慧產業廠商提供逾千職缺

▲2025年勞動部雲嘉南分署永康就業中心首場徵才結合南科園慶，將於11日上午9時至13時，在南科管理局南側廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025年勞動部雲嘉南分署永康就業中心首場徵才結合南科園慶，將於11日上午9時至13時，在南科管理局南側廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年勞動部雲嘉南分署永康就業中心首場徵才結合南科園慶，將於11日上午9時至13時，在南科管理局南側廣場隆重登場，活動以【南科家值、AI領航】為主題，目的在推動台灣人工智慧（AI），當天舉辦高質量人才招募會，期能吸引優秀科技精英，共同打造台灣智慧經濟新里程碑。

當天除集團結婚、美食市集外，永康就業中心更邀請 10家南科大廠提供逾千職缺，希望透過這次的招募活動，吸引更多優秀人才加入共創智慧產業新未來。

▲2025年勞動部雲嘉南分署永康就業中心首場徵才結合南科園慶，將於11日上午9時至13時，在南科管理局南側廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心表示，每年南科園慶是南科的重大慶典，每次皆吸引多家科技領域的企業參與，涵蓋半導體、先進封裝、AI伺服器等熱門領域，本次參加徵才廠商包括：台積電、台灣穗高科技、艾爾斯半導體、緯穎科技、啟碁科技、直得科技、聯亞科技、前瞻能源、東曹石英、家登精密...等10家廠商，提供製程工程師、設備工程師、產品開發工程師、財務課儲備幹部、廠務主管、工安管理員、環保專責永續課員、日文口譯人員、總經理室專員、護理健康管理師、業務人員等逾千個工作機會，其中直得科技業務工程師薪資上看100K，聯亞科技多項工程師職缺薪資達45K，活動當天提供許多優質專業高薪面議的職缺，讓不同背景的求職者都能找到發揮所長的舞台。

每年南科園慶暨徵才活動都吸引眾多民眾參加，這是想進入南科工作的最佳時機，南科不僅追求科技創新，更提供宜居生活及園區內的教育資源、居住配套及文化活動，為在南科工作者和其家庭提供全方位的支持與照顧，期許來自全台精英，共同將南科打造為世界級智慧產業中心，並為自己創造美滿的家庭生活。當天除了園遊會設攤外，還有集團婚禮活動，集團結婚對數達66 對，邀請大家一同見證幸福！另外，還有包括歌手李千娜、芒果醬Mango Jump、四四拍唱片行等現場演唱，歡迎大家一起來參加！　

▲2025年勞動部雲嘉南分署永康就業中心首場徵才結合南科園慶，將於11日上午9時至13時，在南科管理局南側廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心李奇玫主任表示，1月11日徵才活動是今年的首場，永康中心在農曆春節前接力辦了3場徵才活動，另外兩場分別在1月17日和24日，歡迎有求職或轉職的民眾多加把握機會，另外，提醒基本工資調整！自114年1月1日起，月薪制勞工每月最低工資為新臺幣28,590元起；時薪制勞工每小時190元起。雇主給付薪資如未達最低工資，將違反最低工資法第17條規定，可處以2萬元以上100萬元以下罰鍰，提醒雇主符合規定，避免觸法受罰。以上相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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永康徵才南科開跑

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