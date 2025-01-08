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10萬次無套性行為證明！愛滋感染者治療「病毒測不到=不會傳染」

▲▼台灣愛滋病學會理事長、台大感染科醫師洪健清說明「U=U (愛滋病毒量測不到＝傳不出去)概念」。（圖／疾管署提供）

▲台灣愛滋病學會理事長洪健清說明「U=U （愛滋病毒量測不到＝傳不出去）概念」。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

愛滋感染者長期飽受污名，因為其傳播途徑還有不少偏差、錯誤印象，其實觀念應該要改變，科學實證已證明「愛滋病毒量測不到就傳不出去（U=U）」。台灣愛滋病學會理事長、台大感染科醫師洪健清指出，國際間多項愛滋重要臨床試驗，累積至少10萬次以上的「無套性行為接觸」，不管是異性戀或者同性戀族群，只要感染者穩定接受抗病毒治療達到病毒量檢測不到，其伴侶沒有任何一人因性行為遭受到感染。

聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）指引及現有最佳可得知之科學及醫學證據顯示，感染者穩定接受抗病毒藥物治療，並維持體內愛滋病毒量有效抑制達測不到（<200 copies/ml），就不會透過性行為傳染愛滋病毒給他人，也就是國際共識「Undetectable = Untransmittable」（簡稱U=U），愛滋病毒量測不到就傳不出去。

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洪健清指出，愛滋病毒雖透過血液或體液傳染，但愛滋病毒量的高低才是傳染力的關鍵。早在1998年瑞士的衛生當局就率先宣告，「愛滋感染者只要好好接受治療，病毒量檢測不到，就不用擔心透過性行為傳染給伴侶。」這樣的概念在當時仍缺乏足夠科學證據，但現在已經有了。

洪健清說明，過去10年有4項發表於國際知名醫學期刊的關鍵醫學實證研究結果，這些試驗累積至少10萬次以上的無套性行為接觸，不管是異性戀族群之間，或者是男男間同性接觸，全部都證實了「當感染者體內病毒量被藥物穩定有效控制時，不會透過性行為傳染給伴侶」。

▲▼4項發表於國際知名醫學期刊的關鍵醫學實證研究結果，均證實當感染者體內病毒量被藥物穩定有效控制時，無透過性行為傳染給伴侶的案例。（圖／疾管署提供）

▲醫學研究證實當感染者體內病毒量被藥物穩定有效控制時，無法透過性行為傳染給伴侶。（圖／疾管署提供）

洪健清表示，「U=U」是當前重要的愛滋防治策略之一，因為感染者只要好好接受抗病毒治療，免疫系統可以恢復，身體健康也會改善；而公衛角度來看，病毒量檢測不到，傳播風險就是零，意味感染者不會把病毒傳出去，就有助於愛滋病的防治，是具有雙重的正面意義。

不過根據疾管署2023年的調查，全國只有約50%的人了解「U=U」的概念，顯示此概念並未普及，其中年長者接受度較低，至於年輕人因為學校、其他活動則相對熟悉此概念。

疾病管制署指出，台灣自1984年通報確診第一例愛滋感染者迄今40年，走過最初對於愛滋病的不了解與恐懼，近10年來，隨著醫療進步與愛滋治療藥物研發進展，透過高效能抗愛滋病毒藥物治療，感染者遵醫囑持續穩定服藥，有效控制體內愛滋病毒量，不但促進感染者自身健康與生活品質，讓愛滋病毒感染成為可控制的慢性病。

▲▼疾管署2023年進行愛滋防治政策民意調查結果，僅5成民眾了解愛滋病毒量測不到即不會透過性行為傳染(U=U)的概念。（圖／疾管署提供）

▲疾管署2023年進行愛滋防治政策民意調查結果，僅5成民眾了解愛滋病毒量測不到即不會透過性行為傳染(U=U)的概念。（圖／疾管署提供）

▲▼不同傳染途徑之HIV感染風險，一般日常生活接觸如：擁抱、牽手、共用餐具或馬桶、蚊子叮咬等都不會傳染愛滋病毒。（圖／疾管署提供）

▲不同傳染途徑之HIV感染風險，一般日常生活接觸如：擁抱、牽手、共用餐具或馬桶、蚊子叮咬等都不會傳染愛滋病毒。（圖／疾管署提供）

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