「淡海商城」將更名回歸！　影城有機會重新營業

▲從美麗新實業單方面在臉書貼出的公告，可以明確看出美麗新商場部分與宏壽繼續合作的可能性微乎其微。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

被淡水、淡海新市鎮居民視為肩負繁榮地方重任的淡海美麗新影城，去年12月20日貼出「12月30日起暫停營業」公告後，不少民眾當晚前往美麗新廣場內部拍下「最後一夜」歷史鏡頭。CTWANT記者1月5日傍晚實地前往，發現二樓影城漆黑一片，但商場一、二樓約有6間餐廳及咖啡廳持續營業。

美麗新廣場及影城，位在淡海新市鎮義山路二段底，與大型造鎮建案「海洋都心」一、二、三期為鄰。據了解，美麗新影城及廣場業主宏泰人壽，及海洋都心推案建商宏盛建設均屬宏泰集團，之前宏泰在信義計畫區有過以威秀影城成功創造商圈的經驗，因此也打算將這個經驗案例複製到淡海新市鎮，初期推案廣告就以「威秀當鄰居」為訴求，當時宏泰人壽與威秀影城（宏泰集團擁有25％股份）訂下15年租約，預定2015年底開幕，後來合作破局，威秀退出。

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▲美麗新廣場及影城，位在淡海新市鎮義山路底，與宏盛大型造鎮建案「海洋都心」一、二、三期為鄰。

宏泰集團轉而找上當時的美麗華董事長黃世杰，美麗華影城接手後，黃世杰因家族內鬥失去美麗華影城及百貨經營權，才另組「美麗新集團」進駐，以「美麗新實業」、「美麗新娛樂」兩家公司，分別與宏壽簽訂商場（生活館一、二樓及親子館一樓）及影城（親子館二樓）的租賃合約，美麗新影城於2018年底正式開幕，美麗新廣場則在2019年2月開幕，不料6年後雙雙生變。

本刊記者實地前往，二樓的美麗新影城大門深鎖，而商場部分卻非如公告所說的「停止營業」，原本20多家櫃位，仍有6家「正常營業」。對於二房東美麗新與大房東宏壽之間的糾紛，現場開業的商家大都站在宏壽這邊。

有商家說：「美麗新在幾個月前就一直施壓不續約，要商家準備拆除裝潢。」也有商家說：「美麗新在11月底就強行切斷自動門電源，是宏壽後來派人修好的，也重新請了保全。」

對此，美麗新解釋，由於與宏壽有終止租賃契約的訴訟，依照租賃契約解約條件「必須拆除裝潢恢復原狀」，因此美麗新與商家的合約去年11月30日到期後，商家理當拆除裝潢恢復原狀。

「宏壽在得知美麗新有意提前解約後，就發函給部分商家，表示商家與美麗新解約後，仍可繼續營業，不必拆除裝潢。」美麗新的委託律師溫謙宇反過來指控，宏壽的做法等於讓美麗新因沒有「恢復原狀」而違反解約條件，無異是「製造衝突」。對於商家所指「強行切斷自動門電源」一事，美麗新也嚴正否認。

▲美麗華家族一度因影城爆鬩牆，黃世杰在辭去美麗華董座後特別對外宣佈，會以「美麗新」品牌持續拓點。

據本刊了解，仍繼續營業的幾家商家，與美麗新的合約都已在去年11月30日到期，目前也都與宏壽簽訂新的合約。商家表示：「還有一些店家會在農曆年前陸續回來。」從商家與當地的房仲業的口中可以確定的是，商場部分將會在3月換名重新開幕。宏壽方面也回應：「商場目前積極整新，因客群穩定，大部分商家皆將繼續經營，請舊雨新知靜待佳音。」

此外，宏壽也透露：「與市場上大型商戶皆持續接觸中，但礙於誠信原則及保密條款無法透露，考量商場空間有限，商場肩負繁榮地方的重責大任，宏泰人壽將審慎選擇合作商家，合理分配資源及空間，請鄰里親朋好友再稍作等待。」由此也不難得知，未來不但商場會重新開張，還可能會有大型商戶進駐，對淡新市鎮的地方繁榮將是一大利多。

▲「海洋都心」建案初期推案廣告就以「威秀當鄰居」為訴求。

至於美麗新影城，暫停營業公告中有一段「希望能在未來102天內有好消息可以跟大家分享」，從公告貼出的12月20日起算102天，也就是說，今年3月31日會有好消息？本刊為此詢問美麗新，得到的回應是：「影城部份雙方仍在磋商協調，希望3月底前能談出好的結果。」

如此看來，這樁淡水新市鎮最大的商場租賃紛爭，商場部分已確定分手，影城有機會在4月初重新營業。

影城的存在，對業主建商很重要，對住戶也很重要。對「威秀變成美麗新」，曾有海洋都心住戶不滿，並提出賠償訴訟。而海洋都心第二期「宏盛海都」建案，也以「商圈在我家，影城做鄰居」作為廣告訴求，顯見未來影城的存在與否，對宏壽來說至關重要。

當地民代表示，宏泰人壽在淡海新市鎮是大地主，共有4.1萬坪土地，目前已開發2萬多坪，未來配合淡江大橋的通車，可能還會有許多建案推出，「理應會更注重當地商圈的開發。」

宏壽方面也說：「目前重心為打造可繁榮淡海新市鎮之商場，為提高當地消費生活更加豐富便利而努力，衷心盼望以和為貴、和氣生財，實不願再消耗社會資源及媒體版面進行無實益的爭執，亦不願再衍生糾紛。」

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