啦啦隊唱「5678單親媽媽」被炎上　C位女道歉：沒有深思熟慮

記者葉國吏／綜合報導

台灣職籃大聯盟（TPBL）、夢想家啦啦隊（Formosa Sexy）4日因對著球員大唱嘲諷單親媽媽的歌曲被炎上，夢想家球團隨後發文道歉，當時唱歌戰在C位的啦啦隊隊員「盼盼」周乙盼也在限動發文道歉。

▲盼盼。（圖／翻攝IG／Yipan_11.2，下同）

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夢想家啦啦隊是在桃園台啤永豐雲豹球員高錦瑋發球時，大唱抖音歌《愛你真的梅辦法》中的歌詞「愛你真的沒辦法、5678單親媽媽、帕拉梅拉」。不過因高錦瑋從小在花蓮家扶中心長大，此舉引起網友不滿炎上。

夢想家球團7日發出道歉聲明表示，針對Formosa Sexy 於1/4 對戰桃園台啤永豐雲豹賽事，第四節客隊罰球時女孩自發性唱歌干擾，其中對於所唱歌詞欠缺思量，若有冒犯到場上球員或造成社會觀感不佳，深感抱歉。

而當時站在C位的「盼盼」也轉發道歉聲明表示「真的很對不起這次發生的事情讓大家感到觀感不好，成為啦啦隊至今一年多的時間，我都知道自己有很多很多需要學習的地方，這次上班在干擾罰球的時候，因為最近一直在社群聽到這首很紅的歌，在沒有深思熟慮的情況下用這首歌來干擾，沒有實際去研究這首歌的歌詞是有爭議性的，是身為啦啦隊的我很大的疏失，真的非常抱歉，未來在應援的時候我會更加謹慎，也在這次的事件得到教訓，跟大家鄭重的對不起。」