114年農曆春節　桃園公車路線營運班次調整一次看

▲114年農曆春節，桃園公車路線營運班次調整。（圖／交通局供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節9天連假，即將於1月25日起展開，桃園市交通局表示，除行經鐵、公路車站、名勝古蹟及風景遊樂地區各線公車，將機動性增加班次外，其餘桃園市區公車、幸福巴士及免費公車路線因通勤、通學需求較低，在兼顧公車營運效率及民眾搭乘需求下，於農曆春節期間調整，請民眾多加留意。

交通局指出，農曆春節期間，桃園市276條市區公車路線(主線200條、支線68條、試辦8條)將進行營運班次調整，部分路線於除夕至初三期間停駛，請市民提前規劃行程並注意調整內容如下：

一、僅除夕停駛路線：共有138條公車路線停駛，敬請搭乘其他替代路線。

二、除夕至初一停駛路線：共計6條，包括台灣好行路線501、502、503、505及市區公車5050與5055路線。

三、除夕至初二停駛路線：208路線。

四、除夕至初三停駛路線：251、252、252A、253路線等4條。

交通局長張新福表示，春節期間調整班次的公車路線，自114年2月3日(初六)起恢復平日班表，而春節期間各公車路線班次詳細調整內容，可至交通局網頁及桃園市公車動態資訊系統網查詢，民眾亦可透過1999市民諮詢服務熱線或利用站牌內各客運公司服務電話洽詢。此外，交通局亦建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁)或下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，以節省候車時間。