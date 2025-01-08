愛情來了！「4星座」桃花運旺盛　有望展開新戀情

▲4大星座將迎來愛情的春天。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2025年剛開始幾天，有些人的愛情卻已來了。《搜狐網》命理專欄點名4大星座的朋友們，桃花運勢旺盛，有望展開一段新戀情。

雙子座：

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聰慧靈動的雙子座，一直在感情中追求完美與理想。近期金星與木星相位和諧，為你帶來甜蜜桃花。職場上會遇到志同道合的伴侶，透過工作交流擦出愛的火花，你們不但能暢談理想，更能互相扶持成長。建議保持開放心態，珍惜緣分的降臨。

天秤座：

優雅浪漫的天秤座，你的愛情觀一向成熟理性。這段時間，命中貴人星座進入你的姻緣宮，帶來意想不到的浪漫邂逅，可能是在朋友聚會或社交場合，遇見那個讓你心動的人，對方穩重大方，不僅能給你安全感，也能幫助你實現人生理想。

水瓶座：

獨特創意的水瓶座，你終於等來了命中註定的那個人。火星帶來強大能量，讓你在追求事業的同時，收穫真誠感情，對方欣賞你的才華與創造力，願意支持你的夢想，這份感情將為你的人生增添無限色彩，共同編織美好未來。

射手座：

自由奔放的射手座，邱比特的加持讓你的桃花運急遽上升。一場意外的旅行或學習機會，將讓你邂逅真愛，對方同樣熱愛冒險，渴望探索世界，你們志趣相投，能互相理解包容，攜手走向婚姻的殿堂。

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