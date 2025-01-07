許藍方暢聊「渣男小三」再喊冤！網洗版：她才有資格講啊

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許藍方暢聊渣男小三！被判賠50萬喊冤「不是我的菜」　網留言洗版

▲▼最美性學博士許藍方被指與已婚醫師學長康鈞尉傳緋聞，遭正宮劉友臻提告求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲許藍方。（資料照／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

先前許藍方被控與醫師康鈞尉發生婚外情，雖然她矢口否認，一再強調自己並非第三者，但最終仍被判決侵害配偶權，須賠償50萬元。近日由丹妮婊姐、小賴、紀斯豪組成的「綜口味娛樂」頻道討論「渣男與小三」的話題，並邀來許藍方當來賓，而影片曝光後，就引發底下網友熱烈討論。

許藍方受邀上「綜口味娛樂」頻道，討論「渣男與小三」的話題。節目正式開始之前，許藍方拿出自己的書給丹妮婊姐、小賴、紀斯豪，說自己從來不是「第三者」，所以她不怕這三個字，同時強調對方真的不是她的菜，「我男朋友都很高」。緊接著，他們也熱烈聊起相關該集主題。

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只是影片曝光後，就有不少網友留言洗版，「身為粉絲看著小賴、婊姐、紀斯豪一直以來解決大家的感情困擾，都還是以批判第三者的態度居多，不能理解為何今天卻又能再次邀請許博士現身頻道？甚至還大談小三和渣男話題，實在讓人感到矛盾」、「她不是已經被法院判賠50萬給正宮，法院認證嗎」、「看到來賓是許，先下滑看留言，果然不是只有我一頭霧水」、「這次請許博士，下次請Dcard大書如何」、「建議慎選來賓」、「真的就是她才有資格講小三話題啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼網友反應。（圖／翻攝自YouTube，下同）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

還有網友直言，「本來邀請各種類型的人都可以，但今天的問題是，來賓用似是而非的言論來模糊實際發生的官司，而主持人順著這個邏輯幫她繼續說話，這是說謊」、「來頻道聊小三沒有問題，但是用模糊戰替自己洗白就不行了」。另也有網友則緩頰說道，「綜口味是綜口味，來賓是來賓，不喜歡這集的來賓不要看就好，不需要上升到說對綜口味很失望」。

根據《鏡週刊》報導，許藍方被控與醫師康鈞尉發生婚外情，還互傳大量訊息，被元配劉友臻抓包。許藍方矢口否認，反控康男騷擾，更提告元配妨害名譽。

法官檢視對話截圖後，發現許、康以「寶貝」互稱，內容親暱、曖昧，更如康所稱，兩人談論發生性行為等言論。法官認為，許與康的互動超過一般朋友互動分際，存在不正當交往關係，足以破壞原告婚姻，對原告配偶權構成侵害，故判決許女侵害配偶權，須賠償50萬元。後續許藍方不再上訴。

►許藍方偷吃人夫「判賠50萬付錢了」　正宮出示捐公益匯款紀錄

►許藍方駁不倫被法院打臉！「汽車旅館約會」人夫全說了…判決書內容曝

此外，本站曾報導「許藍方批周刊報導不實反挨告　最高法院判許藍方免賠確定」，許藍方2021年被《鏡週刊》爆料與康姓醫師發生不倫戀，許藍方委任律師指稱報導不實，反遭《鏡週刊》起訴求償10萬元，並須刊登聲明啟事。

不過一、二審法院均認定許的貼文出於自衛自辯，無侵害商譽的惡意，故判免責，《鏡週刊》上訴第三審，最高法院駁回上訴，許女確定免賠。

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