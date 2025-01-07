急診醫護被要求戴N95憂「麻疹風暴要來」　疾管署說明2情況應戴

▲疾管署副署長曾淑慧說明麻疹疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名醫院急診女性醫護在網路上po文抱怨接獲醫院群組訊息，要求急診全體護理人員上班都得戴N95口罩，有網友追問「麻疹風暴要來了嗎？」該名醫護證實是麻疹疫情。副署長曾淑慧今（7）日表示，醫護人員在工作場所如果有暴露風險，若「15年內未接種MMR疫苗」，或「未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者」可配戴N95口罩，降低感染機會。

國內發生麻疹群聚，還有部分確診者跑到其他縣市，遭公布足跡引起關注，疾病管制署今（7）日公布國內新增4起麻疹個案，其中2人和中部某醫院麻疹群聚相關，是陪病家屬與看護，累積相關個案達到16人，接觸者匡列超過3千人，為五年來新高；另兩人則是境外移入麻疹，分別是來自越南及印度。

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針對網路上有醫護發文急診全體護理人員遭要求上班都得戴N95口罩。曾淑慧表示，疾管署有去了解狀況，而因應國內本土麻疹疫情的佩戴口罩建議，醫療照護人員應落實感染管制措施，如工作內容或場所具暴露風險，且15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者，可佩戴N95口罩，降低感染機會。

曾淑慧也提到，若民眾出入醫療機構應該落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，依照醫療機構建議戴口罩。被問及實施口罩措施的醫院是否發生群聚的醫院？曾淑慧僅表示，目前中部醫院並未有相關建議，意即非疫情發生醫院。

疾管署表示，新增麻疹個案中，部分個案曾於可傳染期間分別有台北市、台中市及高雄市公共場所活動史，並有搭乘大眾運輸，相關縣市已公布活動足跡；如有曾於相同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天。

疾管署指出，被匡列為接觸者的民眾，自主健康管理18天期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，若出現疑似症狀時，切勿輕忽或自行就醫，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史。

疾管署也強調，自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新台幣6至30萬元罰鍰。

疾管署統計，我國去（2024）年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。