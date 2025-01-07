台灣旅客注意！8日起入境英國或轉機　要花410元申請ETA

▲英國政府8日起要求48國的免簽入境旅客，在入境或轉機時得申請ETA。（示意圖／Pixabay／Image by Gerd Altmann）

圖文／鏡週刊

台灣旅客注意了！英國政府明（8日）起要求48國的免簽入境旅客，在入境或轉機時得申請ETA，每次要價410元。

過往由於英國實施友好免簽證政策，台灣護照持有者可享受免簽待遇，進入英國於12個月內停留最多6個月，適用於旅遊、探親、遊學、參加會議、洽辦商務。

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英國內政部簽證暨移民署（UKVI）2024年9月公布「電子旅行憑證」（ETA）入境制度2025年1月8日起，所有台灣旅客得事先申請並取得ETA才能入境英國。

英國8日起要求美國、加拿大、台灣、日本、南韓等48國公民，須透過英國政府官網或App申請ETA，每次10英鎊（約新台幣410元），適用者為每位入境英國者。

短期遊客只需上傳護照與自己的照片，並回答關於入境計畫的各類問題，就可透過線上申請。ETA效期維持2年，能多次入境，若這2年間換發護照，就得重新申請。



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