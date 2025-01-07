南機場臭豆腐老闆「累到分手」！女友證實：想要的不一樣

▲南機場夜市的臭豆腐店家因《夜市王》爆紅，老闆因為忙翻和女友分手了。（圖／夜市王YouTube）

圖文／CTWANT

台灣夜市實境節目《夜市王》一播出獲廣大回響，也讓許多夜市攤販暴紅，不少民眾前往朝聖，這讓南機場夜市人潮爆滿，還有參賽的臭豆腐店家情侶因此分手了。

「禾甲蒸臭豆腐」代表南機場夜市出戰，而老闆因為太忙導致分手女友，女方在Threads發文，「為什麼我們會因為一個『夜市王』節目而分手我想想也覺得滿離譜的，但真的不是做節目效果，也不是再開玩笑！只能說我跟P先生想要的東西不一樣，我不是一個溫柔的女朋友也不是一個很會表達愛的人！」

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女方表示，她敢說自己是想讓另一伴事業成功的女人，她善於行銷，也看到「夜市王」這個機會，她希望前男友好好把握，人生沒有突如其來的機會，要好好珍惜。

女方說，只要是有關「夜市王」、「南機場」的事，她都會幫忙互動，但前男友覺得店裡員工不足，希望能幫忙勞務，「我的行銷就不是努力？沒有效果沒有成績就不該被珍惜？很多彼此的失望 無言以對累積成現在我們這樣，我純粹就是秉持的希望他能成功，只因為他說他想贏，所以我用盡一切方法去幫他彌補經驗不足。」

女方強調，「我真的比他，比他爸，比他家人更希望他成功，不是因為我想嫁給他，我也不需要婚姻，而是我真的認為他是有能力的，只是欠缺一個機會、一個伯樂而已，所以今天分手是我選擇的，他沒有錯我也沒錯！我們只是想要的不一樣。」

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