西藏6.8地震石礫散落馬路　民眾逃下樓邊跑邊喊：哇X！快跑！好可怕

記者魏有德／綜合報導

西藏日喀則市定日縣今（7）日上午9時發生規模6.8，深度約10公里的極淺層地震，震央周圍5公里的村莊包括塘仁村、雪珠村、嘎熱果吉村、美朵村、查吉、拉倉、康窮等，平均海拔為4295公尺。當地居民普遍感受到強烈震感，截至發稿前，尚未傳出重大災情報告。

▲西藏日喀則地震，民眾倉皇逃出酒店。（圖／翻攝微博，下同）

《西藏消防》公眾號稱，經聯繫定日縣應急局反饋定日縣城有明顯震感，縣城暫無房屋倒塌或人員被困等情況，暫未接到相關警情。

有民眾拍下地震發生後倉皇逃出酒店的畫面，只見他這名男子邊下樓邊喘氣，還沿路說著，「哇X，地震了，大地震，哇X，房子都快塌了，哇X，快跑快跑.....地震了，快跑快跑。」

透過該名男子拍攝的畫面可以發現，酒店牆壁出現裂痕，樓梯間也有碎石散落，出到屋外，馬路上散落著大小不一的石礫，放眼望去皆是灰濛濛的一片，民眾都在街道上待著，擔心有更強的餘震到來。

據了解，地震發生後，西藏自治區森林消防總隊日喀則大隊75人6車已拉動並集結待命，日喀則大隊、特勤大隊、那曲大隊前突小組各5人1車（共15人3車）已向震央機動，總隊前指10人3車帶特勤大隊90人、那曲大隊65人、日喀則大隊50人共215人正在向震央方向機動。