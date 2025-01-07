綠島監獄被封「大哥的故鄉」！專關最難管教犯人　竟讓受刑人跑了

▲綠島監獄被暱稱為「大哥的故鄉」，昨發生「綠島小夜曲」風波。（圖／翻攝自法務部矯正署綠島監獄官網）

圖文／CTWANT

男子王天佑因毒品案件進入法務部矯正署綠島監獄服刑，昨（6日）由戒護人員提帶至庫房領取物品時趁隙脫逃，但最終被寒冷的天氣擊敗，脫逃不到一天就自行返回，躲在職員宿舍遭逮。據悉，綠島監獄主要收容最難管教的犯人，屬於高度管理的監獄，過去因收容黑道首領級人物聞名，又被暱稱為「大哥的故鄉」，如今竟傳出受刑人脫逃，引發高度關注。

據了解，早在日治時期，日本人已經在綠島上設置「火燒島浮浪人收容所」，主要囚禁所謂的「浮浪人」，意思就是黑道分子。由於綠島四面環海，犯人脫逃困難，因此台灣光復後，警備總司令部便在綠島成立「新生訓導處」，將火燒島浮浪人收容所轉型為監獄，專門用作監管、囚禁異見者和政治犯等。

1970年，當局在綠島新生訓導處舊址西側興建國防部綠島感訓監獄，稱「綠洲山莊」，隔年將各地軍事監獄的政治犯集中送到綠島監禁，轉型為重刑犯和幫派份子的收容所。綠島監獄主要收容最難管教的犯人，後因收容一清專案及治平專案等黑道首領級人物而聞名，又被外界暱稱為「大哥的故鄉」。

1999年3月，行政院核定將綠洲山莊規劃成立史蹟館或紀念館，現該設施則作為白色恐怖綠島紀念園區開放參觀。不過，位於中寮村的綠島監獄依舊持續收容各監獄難以管教之罪犯。該監地形略呈長方形，為電線桿型建築結構，坐南朝北由前往後依序分為行政區、戒護區，土地總面積為3.7公頃，監內佔2.7公頃，監外為1公頃。

針對這起人犯脫逃事件，矯正署說明，王天佑因違反毒品危害防制條例案件至本監服刑，經考核服刑狀況，行狀正常，配業修繕單位作業至今，平日作息與表現、家屬接見連繫狀況皆無異狀。

矯正署表示，昨日下午例行作業時，由1名戒護人員提帶王員及另名吳姓受刑人至庫房領物時，王員趁隙脫逃，戒護同仁立即使用無線電呼叫支援警力圍捕，仍不及阻攔。事發後，獄方即刻啟動應變機制，召集全監警力外出搜捕，同時迅將王員資料傳送警方與海巡單位共同追緝，並檢具相關事證函報臺灣高雄及臺東地檢署偵辦及後續處置。

幸好昨天晚間王天佑因天氣太冷受不了自行返回監獄。綠島監獄表示，王天佑預計明年7月刑滿，現在其實就可以申請假釋出獄，實在不解為何逃獄。懷疑可能跟女友感情有關，尚待獄方進一步釐清。

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