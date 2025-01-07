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邱軍神隱不道歉...堅稱「撞到石頭」！檢方依過失致死罪偵辦

邱軍因撞到計程車司機後肇事逃逸，引發外界撻伐。（圖／翻攝自邱軍IG）

▲邱軍因撞到計程車司機後肇事逃逸，引發外界撻伐。（圖／翻攝自邱軍IG）

圖文／CTWANT

歌手邱軍因一首〈運轉人生〉爆紅，商演活動接二連三地來，不料去年12月27日清晨撞到路邊2名計程車司機後肇事逃逸，拖了2天才到警局做筆錄，其中1人重傷不治，引發外界撻伐，社群媒體遭網友洗版。如今更被發現，他把IG簡介悄悄改掉2個項目，掀起熱議。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，在基隆信一路撞上在路旁排班的2名計程車司機，其中李姓司機送醫搶救1周仍不治。而他不僅拖了2天才到案說明，更在年底一連出席3場跨年演唱會，本月4日還現身台南飽聲音樂祭，一副老神在在的模樣，好似什麼事情都沒發生。

邱軍悄悄修改IG簡介。（圖／翻攝自邱軍IG）

▲邱軍悄悄修改IG簡介。（圖／翻攝自邱軍IG）

不只如此，邱軍的IG自我介紹原本寫著「衝撞系情歌手AKA行走的穿透力」，如今卻消失了，而經紀人的工作聯絡信箱也不見了，網友紛紛痛批：「超好笑衝撞系歌手不是叫假的」、「經紀人要找新工作了」、「衝撞系歌手是真的會衝撞」、「改屁簡介啊，衝撞系情歌手」、「衝撞系歌手你要有個逗點啊，衝撞系，歌手」。

據了解，邱軍到案時否認撞到人，堅稱以為撞到的是石頭，但警方懷疑有酒駕嫌疑，原本將他依過失傷害、公共危險罪移送基隆地檢署偵辦，但司機被撞身亡，因此檢方改依過失致死罪偵辦，進一步釐清案情。

CTWANT提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

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