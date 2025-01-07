網紅Coser偷車炫耀　本尊竟是39歲大叔

▲美女Cosplayer「九重久遠」偷車被捕後，意外揭露本人其實是39歲的男性上班族。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

日本一名網友的愛車失竊，透過網路線索，鎖定一名Cosplayer為嫌犯，這名Cosplayer眼見事跡敗露，最後前往警局自首，更讓人傻眼的是看起來嬌滴滴的Cosplayer居然是39歲大叔扮裝。

日本愛知縣一名車主，日前在社群平台上發文表示自己心愛的「TL1000R」機車遭竊，希望網友協尋，消息一出，網友們化身柯南積極提供線索，有網友眼尖發現，一名美女Cosplayer「九重久遠」碰巧在隔天發文炫耀入手了同款機車，且改裝細節如出一轍，這位Cosplayer興奮分享自己終於入手夢寐以求的TL1000R，圓了15年的重機夢，不過，照片中機車被塞進小貨車的畫面，讓不少網友起疑不單純。

在網友們的熱心協助下，機車失主將獲得的線索主動提供警方辦案，提交這些貼文截圖作為調查的證據，另外，失主在仔細翻閱嫌犯的貼文後，發現了多張疑似事發前在案發現場附近拍攝的照片，讓犯行無所遁形。儘管「九重久遠」察覺事跡敗露，試圖刪除貼文並將帳號設為私人銷毀證據，但已來不及遮掩犯行。

▲九重久遠偷車後，還在網上炫耀入手愛車，最後反而被網友抓包是偷車賊。

最終，Cosplayer「九重久遠」自行前往警局自首，被捕後意外揭露「美女Cosplayer」真實身分其實是一位39歲的男性上班族，靠著精湛的化妝技巧和矽膠道具成功騙過眾人，以美女Cosplayer形象在網上活躍。

不少粉絲得知真相傻眼，驚呼「現在濾鏡的效果太強大了」「有必要在網上炫耀贓物嗎？現在全國人民都知道你是女裝大叔了」。



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