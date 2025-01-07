一殯拆完「先曬地2年」：否則有人會怕　里長曝輝達有興趣

▲台北市民政局長陳永德表示，一殯拆除後已完成整地，短期將作為停車場使用，預計曬地2年。（圖／北市殯葬處提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市立第一殯儀館營運60年，因為建物老舊、都市區位不符，於去年6月開始進行拆除，去年底完成拆除作業，空出來的600坪空間，台北市民政局表示，短期內將作為停車場使用，長期則會朝特定專用區方向開發，當地里長則希望能建立商業大樓使用，甚至透露輝達執行長黃仁勳也對這塊地有興趣。

台北市民政局長陳永德表示，一殯拆除了約空出了600坪土地，土地的產權所屬有71.05%是市有地、0.05%是市有國有共有地、7.27%是國有土地、1.38％為國有私有共有地、19.27%為私有土地，目前土地使用分區仍是「公共設施殯葬用地」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳永德指出，一殯土地已初步整地完成，未來預估會先「曬地」，也就是作為綠地及停車場使用，時間至少會有1至2年，「否則有人會害怕」，停車場會畫設315個汽車格、128個機車格及4個大客車格，目前正在招商中，營運時間尚待確定。

至於中長期使用，陳永德說，因為土地位在市中心黃金地段，決定土地未來用途還是需要時間廣納意見與討論，市府目前研擬了2種開發方案，一是全街廓整合開發，鼓勵私有地業主參與，二是將土地變為特定專用區，回應都市發展需求，例如作為公共服務使用，如社宅、運動中心等，或是商業使用、整併周邊行政機關等。

▲一殯因為建物老舊、都市區位不符，目前已完成拆除。（圖／記者項瀚攝）

市議員詹為元、曾獻瑩建議，一殯短期除了作為停車場使用，建議可以跟產發局、都發局討論，舉辦臨時會展、公益活動或周末市集等，也要求民政局盡快確定中長期發展計畫。

當地中山里里長鄭春華詢問里民後表示，多數里民希望土地能作為商辦大樓和AI產業使用，更透露黃仁勳也對這塊地有興趣，輝達可能將該地作為在台灣總部或北部辦公室。

民政局強調，未來會持續蒐集、聽取各方意見，根據都市發展程度、市府財務可行性及地方居民需求等多個面向評估土地使用計畫，希望找到最適合該地的開發方式。