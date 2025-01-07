跨年舞台搭建「樂團主唱墜亡」　北市宣布罰廠商30萬元

▲阿利克在去年12月25日搭建跨年舞台燈光時墜落身亡。（圖／翻攝自Instagram／lawai.arik）

文／中央社

台北市跨年晚會舞台搭建時發生1死工安事故，市長蔣萬安4日表示將追究廠商責任，市府6日晚間宣布，因事故當下雇主未確實使勞工戴安全帶，開罰承商及下包商各15萬元。

去年12月25日，台北市跨年晚會搭建主舞台時，工人Lawai Arik自鷹架高處摔落，經急救仍宣告不治。死者阿利克為樂團「救贖方舟」主唱。

台北市勞動檢查處透過新聞稿表示，勞檢處已在下午召開重大災害檢討會，釐清事故原因及責任，同時將結論函報勞動部職業安全衛生署核備。

勞檢處說明，事故發生當下雇主未確實使勞工戴用安全帶，目前初步認定承商「聯利媒體股份有限公司」及下包商「星船音響工程有限公司」有疏失，將依違反職業安全衛生法第26條，各開罰新台幣15萬元。

勞檢處指出，另一下包商「享受娛樂有限公司」則涉違反職業安全衛生法第6條第1項及職業安全衛生設施規則第281條，依據職業安全衛生法第40條，面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金的刑事責任。

主辦跨年活動的台北市觀光傳播局表示，除協同原住民族事務委員會、社會局前往慰問家屬並致贈慰問金15萬元，市府同時督促活動承商做好聯繫及協助工作，目前承商及下包商已提供家屬共250萬元緊急支應費用，市府將持續貫徹究責到底的決心。