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響應佛光山法寶節善行　中嘉寬頻-北健送暖推低收免費看電視

▲響應法寶節善行，北健送暖推低收免費看電視

市長張善政夫人張琦雅協助推廣CH3公用頻道。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝「法寶節」，佛光山桃園講堂5日在桃園區文中路上新弘法基地，舉辦寒冬送暖「臘八粥」系列活動」，免費分送15萬杯臘八粥與民眾結緣。深耕桃園在地的中嘉寬頻-北健也不缺席，響應佛光山的公益善舉，現場搭設簡易攝影棚，邀請大家錄製個人拜年短片，推廣CH3公用頻道，並提供桃園北區的低收入戶，享有免費有線電視收視服務。

▲響應法寶節善行，北健送暖推低收免費看電視

▲前國民黨主席吳伯雄、北健總經理許巧妮、前桃園縣長吳志揚(由左至右)出席法寶節活動。（圖／北健提供）

中嘉寬頻-北健總經理許巧妮，感謝市長張善政夫人張琦雅的熱情參與，以身作則協助推廣CH3公用頻道，希望透過這樣的錄影體驗，可以讓更多人收看CH3公用頻道，進而了解如何投稿、善用，另外現場也安排專員，說明北健推出有線電視安裝與收看，低收入戶免費、中低收入戶半價的優惠方案，響應佛光山的公益之舉，共同來回饋社會，希望能協助需要幫助的民眾。

許巧妮說，相傳當年佛陀苦修證道，曾因一度營養不足癱倒河畔，幸而遇到善心牧羊女，供養乳糜恢復體力，有心力來到菩提樹下端坐思維，並在農曆12月8日開悟得道，後人因而將這天訂為「法寶節」，並混和五穀及多種果物煮成臘八粥來供佛。因此佛光山每年舉辦「法寶節」活動，都會特別烹煮臘八粥與大眾結緣，並舉辦寒冬送暖，已連續17年不間斷。

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