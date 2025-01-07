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金山香甜地瓜一直被偷吃農民困擾　誘捕到偷竊犯「鼬獾」

▲鼬獾「偷吃地瓜」遭活逮　新北動保處救援讓牠重回大自然懷抱。（圖／新北市動保處）

▲鼬獾變身地瓜大盜，卻被地瓜誘餌吸引進捕鼠籠。（圖／新北市動保處）

記者賈沐蓉／綜合報導

新北市動保處接獲金山區農民張小姐通報，家中種植的地瓜數次遭到未知野生動物啃食，三芝動物之家派員協助誘捕到一鼬獾。這位「地瓜大盜」被帶回後，經獸醫檢查後確定健康無虞，隨即將其野放回大自然。

▲鼬獾「偷吃地瓜」遭活逮　新北動保處救援讓牠重回大自然懷抱。（圖／新北市動保處）

▲農民張小姐與被捕鼠籠抓住的鼬獾。（圖／新北市動保處）

農民張小姐表示，自己種的地瓜是金山區農特產，由於香甜可口深受喜愛，然而連續幾天都有不明動物前來偷吃作物，她只好向動保處求助，並設置了以地瓜做餌的誘捕籠。隔天果然再次發現這位小偷，並成功捕獲。動保員現場確認是野生動物鼬獾，因為飢餓才會偷吃地瓜。

▲鼬獾「偷吃地瓜」遭活逮　新北動保處救援讓牠重回大自然懷抱。（圖／新北市動保處）

▲地瓜是金山區農特產，因為香甜可口深受人們歡迎。（圖／新北市動保處）

▲鼬獾「偷吃地瓜」遭活逮　新北動保處救援讓牠重回大自然懷抱。（圖／新北市動保處）

▲鼬獾被香甜的地瓜吸引，被捕鼠籠抓住。（圖／新北市動保處）

駐區獸醫謝弘斌表示，鼬獾為雜食性動物，擁有細長尖銳的腳爪，適合挖掘泥土尋找食物。鼬獾被帶回三芝動物之家進行檢傷，確認身體健康無外傷，精神及活動力非常良好，只是突然被捕捉而感到驚恐，因此害怕而蜷縮在角落。在給予食物及清潔飲水後，動保員也將鼬獾野放回山區雜木林內的原生棲息地，讓牠重新返回大自然懷抱。

▲鼬獾「偷吃地瓜」遭活逮　新北動保處救援讓牠重回大自然懷抱。（圖／新北市動保處）

▲確認鼬獾的身體健康無異常後，動保員將牠野放回棲地。（圖／新北市動保處）

▲鼬獾「偷吃地瓜」遭活逮　新北動保處救援讓牠重回大自然懷抱。（圖／新北市動保處）

▲正在將鼬獾帶上車的動保處人員。（圖／新北市動保處） 

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