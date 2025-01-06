獨／保育野生動物族群擴張　農民災損日益嚴重求助無門

記者李陳信得／台中報導

野生動物保護法頒布實施後，許多受保護的族群動物都明顯增加，不但會侵入家園也會光明正大出現在校園內尋找食物，也造成許多農民的災損越來越嚴重。但野生動物造成的損害沒有納入災害補助的範圍內，讓許多農民求助無門甚至到放棄耕作的意念。對此農業部農糧署、林保署均表示不是權責範圍之內，但農民希望農業部能否有因應之策或輔導方向。

▲▼野保法實施後，野生動物族群擴張，台灣獼猴,山豬,鳥類等侵犯破壞農民果園造成損失，果農求助無門希望有關單位能夠幫忙解決。（圖／記者李陳信得攝）

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政府實施野保法後，許多的動物族群也隨之擴張，但國內許多農友的蔬果也深受到野生動物(台灣獼猴、山豬、鳥害、甚至台灣黑熊…等)的侵擾破壞造成嚴重損失，但礙於現今法令沒有辦法實質補助農民的災損，讓農民求助無門。農業部農輔司副司長陳怡任表示，目前還沒有相關的補助措施，會對農作物的保護方式來讓農民減少損失，如病蟲害、天然災害、野生動物的防治等做出防治的措施。

▲▼大型的山豬也侵入果農吃果實，常常折斷果樹。（圖／記者李陳信得翻攝）

劉姓農民感慨的說，每當甜柿快收成時總是有這些不速之客侵門踏戶前來侵襲破壞，猴群一出現就是4-50隻，不顧電圍網架設從下方圍籬挖洞進去、或從樹上越過，大肆的進入果園內折枝採果，猶如蝗蟲過境兩天內就把樹上果實摘光。黃姓農友也說，除了獼猴侵入還有山豬也造成破壞，不只吃掉柑橘還會將整顆枝幹壓斷，希望有關單位能夠幫幫我們，不然一年的收成都化為烏有。

農業部農糧署回應說，目前只有天然災害救助辦法，指因颱風等自然天候條件所致之災害。而野生動物臺灣獼猴危害農作物目前仍未再補助範圍之內，宜優先採取防治措施。為降低野生動物(如鳥害、山豬與猴害、臺灣黑熊等)危害經濟作物，農糧署持續與林業保育署及地方政府跨部門合作，鼓勵農友採行林業保育署所輔導之防治方法及工具，降低野生動物對經濟作物危害，保障農友生計及農業生產的可持續發展。

林業保育署野保科科長邱國皓指出，為防治獼猴、山豬危害農作，自105年起即已攜手地方政府，共同推動電牧器圍網補助方案，在無法架設電牧器電圍網防治猴害者且農地上無架設政府補助之相似防治設施者，林業保育署亦提供多元的防治工具，如防猴罩網及聲音驅趕器的補助，以防治猴害，降低收成受到損害兼顧野生動物保育，促進生產、生活及生態之「三生農業」均衡發展。