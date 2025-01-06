「剴剴案」延押庭攻防！檢稱保母姊妹勾串　律師諷「腦補」

▲涉與姊姊劉彩萱聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母劉若琳。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，到案被羈押禁見至今，姊妹倆屢次請求交保、都沒獲准，台北地院今（6日）召開2人第4次延押庭，辯護律師團主張檢方指控劉氏姊妹會跟證人勾串，是「過度解讀、腦補」，檢察官強調開庭時簡化舉證用語，目的是保護劉氏姊妹別再被冠上「更難聽稱呼」，律師卻曲解。法官諭知劉氏姊妹先還押，評議後決定是否延押。

劉彩萱、劉若琳今出庭都交給律師代答，僅在法官訊問在押期間身體狀況如何時，才表示都無異狀。劉彩萱並於開完庭雙手合十、點頭朝旁聽席致意。

▲涉與妹妹劉若琳聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱。（圖／記者黃哲民攝）

檢方主張劉氏姊妹犯罪嫌疑重大、羈押必要性均沒改變，而律師團與檢方各自聲請傳喚證人，都跟劉氏姊妹有高度串證可能性，其中1位是當時受僱的外籍看護，法院已安排來台機票跟住宿，更可能受劉氏姊妹壓迫而影響證詞，所以建請延押劉氏姊妹。

劉彩萱的律師團仍主張，拿不到法醫研究所製作「剴剴」驗屍鑑定報告的切片等基礎資料、無法答辯，律師團聲請合議庭向法醫研究所扣押這些資料，合議庭尚未裁定，雖然合議庭後天（8日）要為此召開會議，若只能片面聽取鑑定人說明，律師團持悲觀態度。

劉彩萱的律師團前次於去年（2024年）11月第3次延押庭中，就主張法醫研究所製作「剴剴」解剖報告不詳盡，也不提供鑑定所用的切片等資料，加上「已無屍體可重新檢視」，律師團請求法官勿將驗屍報告，列為審酌是否延押的證據。

▲劉彩萱（左）與妹妹劉若琳（右）先前到北院出庭。（圖／記者黃克翔攝）

劉氏姊妹的律師團今均質疑檢方沒具體釋明目前有哪些串證可能，不能僅憑家人、同住關係，就認定會串證，若僅因後續要傳喚證人出庭，就認為有羈押被告防勾串的必要，則法定審查要件將形同具文。

檢方呼應律師團的要求，直接點出劉氏姊妹在案發時，要求同住家人「趕快回家收拾東西」、藉此滅證，劉若琳在偵查中把自己應訊內容告訴姊姊劉彩萱的家人、藉此串證，且劉氏姊妹家人在偵查庭外討論案情勾串，有照片為證。

檢方指出，國民法官參審個案以證人出庭作證優先、證人在偵查中的筆錄次之，甚至可能被拒絕提出筆錄當成證據，而上述這些家人，未來可能被傳喚出庭作證，更須防止串證。

劉若琳的律師團認為「回家收拾東西」只是一般性用語，數人在法庭外等候開庭照片被推論在勾串，檢方「略嫌跳躍、過度解讀，以及腦補」，顯然劉若琳已無羈押必要，若為防逃，可用限制住居、交保或科技監控等替代手段。

檢方反擊律師團指出，劉若琳絕非僅說「趕快回家收拾東西」這句話，而是有10幾頁的筆錄，檢方簡化成一句話，「是為了保護劉若琳在庭訊中，別因『外在因素』再被冠上更難聽稱呼」，卻被律師曲解。

劉若琳的律師團回敬檢方所稱10幾頁筆錄，「其實也只有那句話」，請法官看過完整偵訊筆錄做判斷。由於劉氏姊妹的羈押期限到本月（17日）屆滿，法官諭知評議後決定是否延押，劉氏姊妹先還押。

▲劉彩萱與劉若琳到案被羈押禁見至今，北院歷次開庭，場外常有義憤民眾舉標語痛罵劉氏姊妹。（圖／記者黃哲民攝）

現年55歲的劉彩萱與53歲的劉若琳，均為兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱被控前年（2023年）8月間受兒盟轉介、24小時照護「剴剴」，卻涉與劉若琳聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，前年12月24日在家斷氣、送醫不治。

醫護人員通報警方揭發劉氏姊妹冷血惡行，台北地檢署去年（2024年）4月起訴2人涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪，批2人犯行「令人髮指、人神共憤」，列為北院國民法官參審案件。

此案情節引發公憤，先前北院開庭時，還有人在法院外舉布條，痛罵劉氏姊妹「虐童人魔罪大惡極」、「惡魔保母」、「下地獄」等語。劉氏姊妹聲請不公開審理、不採行國民法官參審，去年10月已被北院駁回確定。

而被控怠忽職守、未落實定期訪視「剴剴」還涉嫌造假記錄的兒福聯盟社工陳尚潔，另案被起訴涉犯過失致死等罪嫌，今上午首度到北院出庭不認罪，開完庭面對記者發問與抗議者責罵，陳女戴著帽子與口罩，不發一語。