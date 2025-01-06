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上班前開始焦慮、下班後筋疲力盡？你可能罹患職業過勞！

▲▼「4個徵兆」檢視你是否已處於過度疲勞 。（圖／Unsplash）

▲上班前感到害怕或下班後精疲力竭，小心已經職業過勞 。（圖／Unsplash）

文／華人健康網

你是否曾經在上班前感到害怕，或者下班後感覺精疲力竭？小心「職業過勞」找上門。身心科醫師周伯翰指出，根據研究，長期職業過勞不僅會損害心理健康，甚至還會讓大腦提早老化。

1名50歲的電子公司高階主管，長期處在高壓、長工時的工作環境，連休假都會挪出一些時間工作。以往對工作都能夠得心應手的他，近年開始對工作產生排斥感，每天早晨上班前會感到害怕，擔心自己無法勝任上級交派的任務。使得記憶力下降、頻繁失眠、頭痛，甚至腸躁症一再發作。他開始無法專注工作，甚至對未來感到恐慌與絕望，曾經留職停薪休息三個月，症狀卻沒有改善，最後決定尋求專業協助。

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周伯翰醫師說明，經過NIRS偵測大腦功能，發現患者是長期「職業過勞」導致的憂鬱症狀，且透過「大腦年齡檢測」，患者大腦在長期沒有妥善休息的高壓工作中，竟然比實際年齡老了15歲。經過藥物治療與安排心理師進行諮商後，患者的症狀才逐漸改善，並成功重返職場。

WHO：職業過勞的定義

周伯翰醫師補充，根據世界衛生組織WHO的定義，職業過勞是未能成功處理工作壓力的結果。它涉及層面包括：對工作產生持續消極情緒與無能為力的感受，這種耗竭感並無法透過正常的休息、周末或休假得到有效釋放。此外，過勞除了會產生心理症狀如失眠、憂鬱外，長期過勞也容易產生高血壓、糖尿病，甚至會影響大腦功能、短期記憶等健康危機。

5要訣預防職業過勞

至於該如何預防職業過勞呢？周伯翰醫師整理了5項建議：

1.調整工作目標：和上司討論是否有可能調整工作型態與工作量，工作目標不要設定太嚴格，依照重要性順序逐漸完成。如果工作上的情況不太可能改變，你可能需要尋找一份更適合你的工作。

2.尋求支持：向同事、朋友尋求支持。與他人交談可能有助於抒發壓力。有人能同理自己的壓力對於對抗倦怠非常重要。

3.練習放鬆技巧：尋找可以幫助減輕壓力的活動，例如瑜伽、冥想或太極；每天深呼吸幾次也能幫助緩解緊張感。

4.保持規律運動：定期的身體活動可以幫助你應對壓力，同時也能讓你暫時遠離工作。

5.確保充足睡眠：大腦充分休息，神清氣爽有助於保護身體健康。

如果職業過勞狀況嚴重到影響正常工作與日常生活，例如已經產生類似憂鬱症症狀，建議立即尋求專業的身心科醫師的幫助。

本文授權自： 資料來源：華人健康網－職業過勞不只有壓力，竟會害大腦老得快！醫師揭：5要訣預防職業過勞

 
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