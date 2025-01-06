唱紅《華麗計程車行》插曲！邱軍運轉人生卻撞死運將　躲2天才到案

▲邱軍撞死計程車運將。（圖／翻攝自邱軍IG）

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

藝人邱軍2024年12月27日凌晨開車在基隆信一路上，卻撞上在正路邊排班的計程車司機，其中一人搶救7天後宣告不治。據了解，邱軍在事發後並未下車查看，還開車離去，直到2天後才到案，行徑相當離譜。邱軍近期因歌曲《運轉人生》走紅，該歌曲為戲劇華麗計程車行的插曲，如今卻在現實生活中撞死運將，顯得格外諷刺。

這起案件發生在上個月27日凌晨4時許，當時2名計程車司機站在車外排班，不料一輛轎車突然駛來，將2人撞飛倒地，但駕駛卻肇事逃逸，而其中一名司機傷勢嚴重，搶救7天後仍宣告不治。





▲▼歌手邱軍開車撞死運將，撞擊畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方進一步追查，肇事駕駛竟是近期爆紅的歌手邱軍，警方後續傳他到案，他竟還回稱，「很忙」等，行徑相當誇張，直到同年月29日，他才赴警局製作筆錄。

邱軍是來自屏東排灣族，原本從事木工工作，靠著好歌喉參加歌唱比賽後一舉成名，近期還因歌曲《運轉人生》爆紅，MV突破3000萬次點擊，邱軍自己的YouTube頻道突破5000萬次總點擊量，且該歌曲還是戲劇《華麗計程車行》插曲，不料，他卻在現實生活中撞死計程車運將，顯得格外的諷刺。