約正妹吸毒遭汰除！高雄警怨「毀我人生」　傳10秒語音：把妳告倒

▲高雄市警察局鳳山分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄市一名員警被舉報在交友軟體約吸毒，結果慘遭對方在網路公開，鳳山分局出面證實這件事，同時公布初步尿檢結果為三級毒品陽性反應，8日將舉行考績會議，擬一次記二大過免職。事情經媒體曝光後，該名警還傳訊給爆料的女網友，說「輿論燒起來的話，那我就正式只能把妳告倒」，且還發10秒的語音訊息無奈說「妳死定了啦」。

一名女子在threads發表不自殺聲明，直呼「高雄警察真的很狂」，該名員警和女子互加LINE後，員警為取信女子，還傳了穿著警察制服的自拍照，稱警察是他的工作。女子便問，那警察和上述對話有什麼關係？員警則解釋：「其實是想找妳一起吸毒的意思，因為那個東西用了，會很想有人陪。」女子則傻眼回覆：「蛤？你找我吸毒？」隨後寫e-mail到市警局督察室檢舉，盼警方徹查到底。

▲▼事件經報導後，高姓員警傳訊給該名女子。（圖／翻攝自threads）

鳳山分局5日表示，本分局高姓員警在交友軟體認識一名女子，在交友聊天過程，該女子在公開社群網站對員警有指控涉毒，經徵得員警自願同意搜索及採集尿液，初步檢驗呈陽性反應，並在其住家起獲毛重1.49公克愷他命。

警方表示，針對女子文章內所指控，高姓員警將證物室要銷毀藥物拿去轉售一事，目前查證沒有偷毒品行為，毒品來源還要進一步調查。鳳山分局表示，將用最高標準嚴查究辦、勿枉勿縱。另依人事相關規定召開考績會核予一次兩大過，斷然淘汰。據悉，高姓員警於新甲所服務，從警8年。

▲高雄警約砲揪正妹吸毒。（圖／翻攝自threads）

事情經媒體曝光後，女子再度發文，表示頂著壓力讓這件被社會大眾知道，過程中充滿了恐慌與擔心，不過最後還是我們獲勝，不枉費被打擾一個晚上，並且曝光該名員警還傳訊說「輿論燒起來的話，那我就正式只能把妳告倒」，且還發語音訊息「妳PO在那上面上萬個人在看」，嘆氣說「妳死定了啦」。