星巴克CEO上任大改革！　宣布「這款咖啡」不賣了

▲星巴克將取消販售「橄欖油咖啡」（Oleato）。（示意圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）執行長尼可（Brian Niccol）新上任後，祭出一連串改革措施，準備大砍優惠、減少販售品項，全面提升製作效率，要求30秒內將咖啡送到消費者手上，並將星巴克重新定位成高階品牌。

尼可於2024年9月接任星巴克執行長一職，他日前接受ABC節目《早安美國》（Good Morning America）訪問時表示，他將全面改革星巴克的行銷策略，重塑星巴克作為高階品牌的形象。

縮短咖啡製作流程、提升製作和販售效率

尼可表示，提高店內效率以及準確掌控線上訂單的交付時間是未來的重點。

星巴克計劃將現煮咖啡從機器到顧客手中的時間縮短至30秒內，濃縮咖啡飲品則縮短至4分鐘內完成。

同時，星巴克也將替手機訂單設置專屬的取餐區域，以提升效率並減少等待時間；應用程式中也會提供更準確的飲品完成時間預測。

自助調味吧、杯身手寫字回歸

自助調味吧在2021年因疫情安全考量而移除，未來將再次於門市提供奶精、糖等選項。

此外，他還計劃恢復星巴克的咖啡館文化，讓店面成為顧客願意駐足的舒適空間，而不僅是匆匆路過的取餐站，預計將重新推出用麥克筆在杯子上寫名字的銷售方法，希望為顧客帶來更多的互動感，雖然拼字錯誤仍有可能發生。

精簡菜單、取消販售橄欖油咖啡（Oleato）系列

尼可指出，某些產品在店內的需求量不足，精簡菜單是改革的第一步，「我們的策略是做更少的事，但要把這些事做到更好。」他舉例，橄欖油咖啡（Oleato）系列銷售不如預期，目前已決定下架。

此外，為了重塑星巴克作為高階品牌的形象，遠離單純依賴促銷的營運模式，將大幅減少各種折扣優惠，僅保留部分較小的忠誠積分，以及飲料折扣活動。

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