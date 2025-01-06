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50萬學子共同回憶　芝麻街美語走下坡原因曝

芝麻街美語在台深耕超過30年，沒想到竟爆發經營權紛爭。（翻攝芝麻街美語臉書）

▲芝麻街美語在台深耕超過30年，沒想到竟爆發經營權紛爭。（翻攝芝麻街美語臉書）

圖文／鏡週刊

國內知名美語補習班芝麻街美語，在台有上百家分校，但受到少子化衝擊，公司營運走下坡，近來其母公司新華泰富還爆發經營權之爭，讓許多家長相當憂心。

新華泰富成立於1990年，前身名為華韡，是印刷電路板廠，生產銅箔基板、電子用玻璃纖維膠布，隨著產業競爭壓力大便開始轉型，2017年收購快樂麥田教育科技公司，也就是芝麻街美語，正式轉往文教事業發展，之後公司也更名為新華泰富，並引進何佳洲、何彥寬等策略股東，改由新的經營團隊進駐。

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芝麻街美語源自美國，1987年在台灣成立總部，在台深耕超過30年，經典布偶角色艾蒙、大鳥是許多人的童年回憶，目前國內約有100多家分校，累積超過50萬名學生；這幾年新華泰富也投入國中、高中升學補教市場，推出國高中全科班，同時也導入數位化的科技轉型。

不過，近年受到少子化衝擊，新華泰富已連續2年出現虧損，為了扭轉局勢，2022年公司曾入股長照新創安然企業，希望跨足居家長照服務市場，目標搶攻兆元銀髮產業，但至今未出現成效，2024年前三季營收約7,500萬元、每股虧0.13元。

眼看營運未見起色，讓大股東何佳洲、何彥寬決定出場，去年10月，將持有新華泰富股權的新華國泰、君怡泰富二家公司，賣給前數碼戲胞董事長郭明昌一派。但沒想到，2個月後竟爆發前經營者何佳洲、何彥寬指控郭明昌等人涉嫌商業詐欺，騙走公司，還一狀告上法院。

面對相關情事，郭明昌則反批對方掏空、洗錢，揚言全面改組董事會，雙方戰火一觸即發。去年12月郭明昌受訪表示，目前已著手對相關人士提告，另方面，也將積極在市場買進新華泰富股票，目標在今年董事改選之際，重組董事會、拿下公司經營權。

郭明昌還對外喊話，若順利拿下新華泰富，將積極發展高端幼兒補教及長照，希望公司在新的年度可以轉虧為盈。


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