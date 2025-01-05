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相隔286天！木柵集應廟再現「立筊」神蹟　27歲詹先生求這事擲出

▲▼木柵集應廟相隔286天再現「立筊」神蹟，由27歲的詹先生擲出。（圖／世界華人宗教研究學會提供）

▲木柵集應廟相隔286天再現「立筊」神蹟，由27歲的詹先生擲出。（圖／世界華人宗教研究學會提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市木柵集應廟1月3日時罕見在一年內第2次擲出立筊，機率比連續通過兩次魷魚遊戲還低，再度引起信徒關注。此次立筊由一名27歲的詹先生擲出，其為國立台北科技大學碩士生，此次祈福內容包括身體健康與求學順利。廟方表示，此舉象徵保儀尊王顯靈，提醒近期疫病頻繁發生，信徒需特別注意健康，並賜福祈求者健康平安與考試順遂。

這是木柵集應廟繼286天前首次擲出立筊後的又一次神蹟。廟方回憶，上次立筊是尊王指示大眾準備應對天災地震，並要求廟宇舉行安龍儀式。此次擲出立筊，經解釋確認，係因近期天冷導致疾病叢生，尊王特別藉此提醒信徒提高防疫與自我保健意識，並祝福考生順利考取心儀志願。

政治大學華人宗教研究中心講師蔡峻維指出，根據道教習俗，立筊具三種可能意義：其一，向大眾傳遞重大提醒，如災難或變故；其二，對廟方指示重要事務；其三，表達對擲筊者願望的允諾與協助。這次立筊被解讀為對學生的特殊祝福，呼應當下社會對健康與考試的關切。

木柵集應廟主委張敏男進一步說明，這名學生祈求健康與考試順利，尊王平日回應多以聖杯形式表達神明旨意，但此次以立筊形式示警，顯見尊王對信徒健康的重視。主委也提醒，時逢流感高峰，考生應保持良好身體狀態，並做好防寒與防疫措施。

此外，廟方近期已陸續為多所學校舉行祈福法會，包含木柵地區國高中學校。本月11日，集應廟將舉行文昌祈福法會，歡迎考生與家長前來參與，共同祈求保儀尊王與文昌帝君庇佑學子順利應考，考取理想學校。廟方表示，此次尊王以立筊顯靈，特別關注考生的身心健康與表現，期盼為考生帶來更多信心與助力。

另外，因立筊神蹟，近百名信徒湧入廟內朝聖神蹟並於集應廟點光明燈與文昌燈，廟方表示如果近期有考試需求，歡迎蒞臨點燈，保儀尊王與文昌帝君會賜福保佑信徒。

▲▼木柵集應廟相隔286天再現「立筊」神蹟，由27歲的詹先生擲出。（圖／世界華人宗教研究學會提供）

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