過年出國玩「1費用沒繳」恐限制出境！逾期未繳再加10％

▲財政部南區國稅局提醒，有積欠稅款的民眾盡速繳清，否則可能會被限制出境。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

農曆年假即將到來，不少國人會安排在這個時候出國，不過財政部南區國稅局指出，若是民眾有積欠稅款，可能會被限制出境。因此，財政部南區國稅局提醒民眾，出國前一定要先繳清欠稅或提供相當擔保，否則在未全部繳清前，無法解除出境限制。

財政部南區國稅局指出，根據《稅捐稽徵法》第24條第3項規定，個人欠繳確定稅捐達新臺幣100萬元以上，或營利事業欠稅達200萬元以上者，稅捐機關可報請財政部限制其出境。

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另外，在行政救濟程序終結前，個人欠稅在150萬元以上，營利事業在300萬元以上。經過稅捐稽徵機關依規定審酌後，一樣會遭到財政部限制個人或營利事業負責人出境。

財政部南區國稅局表示，納稅義務人被限制出境後，能最快解除出境限制的方法，就是將欠稅全數繳清，或是提供全額擔保。若僅繳納部分稅捐，或向行政執行分署辦理分期繳納，在稅捐未全部繳清前，依然無法解除出境限制。

財政部南區國稅局強調，若民眾有欠稅，務必儘速繳清或辦妥足額擔保手續，再準備出遊事宜，以免到時無法出境，破壞出國旅遊的好心情。

而根據財政部稅務入口網站，彰化縣地方稅務局說，納稅人欠繳稅款，如逾繳納期限30日仍未繳納，除會被加徵應繳稅款10％的滯納金外，稽徵機關還會將欠稅移請執行機關強制執行，執行過程中所產生的各項費用，如寄發傳繳通知書的郵資，執行查封拍賣所產生的鑑界費用、不動產估價的鑑價費用等，均由欠稅人負擔。

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