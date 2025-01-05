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高雄當鋪催債傳打人影片「提醒」　沒要到錢還被索賠500萬

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲暴力打人示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名丘姓工程師向當鋪借款5萬元，卻無力償還，當鋪賴姓主管叫蔣姓員工傳3段男子遭人毆打的影片給丘男，「提醒」他如果不還錢下場可能很慘，沒想到丘男收到影片後，覺得被暴力威脅，反告賴、蔣兩人恐嚇並求償500萬元。橋頭地院審理後，依恐嚇罪判賴、蔣拘役15天與10天，得易科罰金，民事部分則判賴男應賠償丘2萬元。

判決指出，前年7月12日，丘男因需錢孔急向高雄某當鋪借款5萬元，約定同年7月26日還款，但期限一到丘男未能按時償還借款。當鋪的賴姓主管於是指示下屬蔣女，將3段同一男子遭毆打的影片傳給丘男，示意丘男儘早還款。

丘男收到影片後，認為賴男和蔣女意圖以暴力手段威脅，擔心人身安全受威脅，於是報警並提告恐嚇。

法院審理時，賴男辯稱他只是希望丘男儘快處理債務，並無恐嚇之意。蔣女則表示，傳影片是依賴男指示，並無恐嚇丘男的意思。

法官認為，儘管賴男請蔣女傳送影片的目的是促使丘男儘快還債，但影片內容已經對丘男造成恐懼和畏懼，根據一般社會通念，債權人在無法按期收回債務後，傳送他人遭毆打影片給債務人，具有威脅生命和身體安全之意圖，因此認為賴男與蔣女不以正常管道催債，已使丘男心生畏懼，依恐嚇罪判賴男、蔣女分別拘役15天、10天，均得易科罰金。

丘男對賴男提起民事賠償要求賠償500萬元的精神撫慰金，法官考量丘男月薪3萬元、賴男月薪5萬元等條件，判賴男賠償丘男2萬元，全案可上訴。

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