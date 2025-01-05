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2024年地震國家警報排行曝！花蓮狂收64次奪冠　6縣市整年沒響過

花蓮去年4月3日發生規模7.2強震，造成嚴重死傷。（圖／報系資料照）

▲花蓮去年4月3日發生規模7.2強震，造成嚴重死傷。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

花蓮去年4月3日發生規模7.2強震，導致18人死亡、1155人受傷，這也是繼921大地震後規模最大的地震，近來嘉義和台南斷層不安分，也頻傳地震。中央氣象署統計全台整年來收到國家警報次數的排行，其中以花蓮最多，而6縣市則是完全沒收到。

中央氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」發文，統計自2023年11月14日 ～2024年11月13日，台灣發生0403地震，能量釋放逾年平均5倍，花蓮縣不意外成為今年收到最多「國家級警報」的縣市，共計64次；第2名為宜蘭縣，共計23次；第3名為彰化縣，共計9次。

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至於第4名到第10名，依序為雲林縣和嘉義縣各7次；台中市、南投縣、嘉義市、台南市及台東縣各6次；新竹縣5次；台北市4次；新北市和苗栗縣3次；新竹市2次；桃園市1次。

其他還有6個縣市，整年都沒收到國家級警報，分別為高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣以及基隆市。

2024年度收到最多地震警報的縣市為花蓮。（圖／翻攝自報地震 - 中央氣象署臉書）

▲2024年度收到最多地震警報的縣市為花蓮。（圖／翻攝自報地震 - 中央氣象署臉書）

中央氣象署以目前資料庫來分析，2024年規模5.5以上的地震有42起，是自強地動觀測網精密儀器監測以來最多的，這些數據都在提醒民眾，需要時刻保持地震防災意識，做好防災準備，各個地區都不能掉以輕心。

另外，中央氣象署也點出發布國家級警報的條件，除了預估地震規模5.0以上，而且縣市參考點預估震度達4級以上，自2024年9月1日起，還新增2個條件，預估地震規模6.5以上，而且縣市參考點預估震度達3級以上，。這些條件的設定，都是為了讓民眾在重要時刻收到警示，同時也避免過多警報造成困擾。

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