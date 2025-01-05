宮崎駿憂心兒童不出門「喪失自立能力」！作品堅持不靠奇蹟解難題

▲宮崎駿作品不存在「天降奇蹟解決一切難題」，主角仍必須靠一己之力。（圖／甲上娛樂提供）

記者林育綾／綜合報導

日本宮崎駿導演許多動畫作品，帶給觀眾滿滿的感動和激勵。有學者表示，他認為如今兒童的世界在大眾傳播文化洪流淹沒後，不再對世界產生好奇心，也失去出門散步和冒險的動力，更漸漸地喪失自立的能力，因此他的作品試圖激發孩童「走出去」與「獨立」的潛能，並不靠「天降奇蹟解決一切難題」，而是主角必須靠一己之力，經歷冒險而成長。

國立陽明交通大學出版社近來發行《他與她的飛行：宮崎駿與日本動畫美少女的戰鬥情結》一書，由，以性別角色設定與戰鬥觀點出發，進行詳細深入的文本分析研究，由李世暉、鄭聞文共同撰寫。

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作者在書中提到，宮崎駿認為兒童的世界在被過度扭曲、以至於失真的大眾傳播文化洪流淹沒後，便不再對世界產生好奇心，也失去出門散步和冒險的動力，更漸漸地喪失自立的能力。

因此宮崎駿期許能透過動畫的幻想世界，激發孩童「走出去」與「獨立」的潛能，在面對困境時正面衝撞或許會失敗，但只要有「幻想的力量」，也能成爲人生的主角，察覺自身從未有過的潛力和判斷力。

▲千尋最後能獨當一面。（圖／甲上娛樂提供）

在宮崎駿的創作觀裡，改變過往童話故事一項常見的情節，就是當主角陷入某種困境時，總會得到幫助的「理所當然」。因此在他動畫的主角身上，看不見童話中常見的「天降奇蹟解決一切難題」，而是主角必須靠一己之力，在冒險歷程中有所失去，進而有所成長。

作者舉例《神隱少女》正是一部這樣的動畫電影，慵懶任性的千尋穿越了隧道到達神隱之地，經歷父母遭到詛咒、失去名字、必須忍辱負重在油屋打工，最終成爲能獨當一面的女性。宮崎駿正以千尋的冒險歷程鼓勵觀眾，儘管她踏入的是充滿鬼怪又無以名狀的奇幻世界，但那其實就是日本的縮影。

電影中可以看見湯婆婆貪婪的野心、形形色色神明的吃相、澡堂員工八面玲瓏的嘴臉，宮崎駿期望這部電影能夠以幻想的形式，將這個變得貪婪無厭的世界清楚地描繪出來，讓孩童能主動走出被過度保護、人際關係疏離的日常生活，察覺自身從未發現的適應力或忍耐力，進而發現自己其實擁有果決的判斷力、付諸行動的生命力。