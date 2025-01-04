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鳥群聚集炸屎「路面慘白一片」！下雨天害7騎士打滑摔車

▲▼邱于軒與農業局、區公所及台電人員前往會勘。（圖／翻攝臉書／高雄市議員 邱于軒）

▲這條路常常有鳥群聚集，地上一大堆鳥糞。（圖／翻攝臉書／高雄市議員 邱于軒）

記者柯振中／綜合報導

高雄市林園區文化街、東林西路一帶，每年的某段時間都會有大量鳥類聚集在電線，導致滿地鳥屎，去年3月下了大雨，還造成7名機車騎士滑倒慘摔。國民黨高雄市議員邱于軒與農業局、區公所及台電會勘討論後，決定使用驅避劑來驅趕鳥群，並將地面清潔增加到每周2次，以維護環境整潔，以及來往騎士、行人的安全。

邱于軒在臉書上表示，因為大量候鳥遷移的關係，每年到了某個時間，林園文化街與東林西路旁的電線上，總會聚集大量嘰嘰喳喳的小鳥。鳥群除了聚集唱歌以外，還會排放鳥糞，導致路面常常有厚厚一層的白色排泄物，附近的燈具、電線桿及號誌都不能倖免。

▲▼邱于軒與農業局、區公所及台電人員前往會勘。（圖／翻攝臉書／高雄市議員 邱于軒）

▲▼這條路常常有鳥群聚集，地上一大堆鳥糞。（圖／翻攝臉書／高雄市議員 邱于軒）

▲▼邱于軒與農業局、區公所及台電人員前往會勘。（圖／翻攝臉書／高雄市議員 邱于軒）

邱于軒說，去年3月下大雨時，這些鳥糞半小時內導致7名機車騎士滑倒慘摔，令民眾苦不堪言。

邱于軒與農業局、區公所及台電人員前往現場會勘，討論後得出結論，決定先由農業局嘗試以驅避劑來驅趕鳥群，透過在電線上塗抹令鳥類感到噁心、厭惡氣味的藥劑來達到效果，預計能夠維持半年。

此外，邱于軒說，往後地面清潔將增加為每周2次，希望能透過這些努力，維護環境整潔，並且保證往來騎士、行人的安全。

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