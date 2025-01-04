飛機降落「乘客下不了機」！警局系統故障　德國多座機場大亂

▲ 德國法蘭克福機場。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

德國聯邦警察局於3日發生系統故障，範圍遍及全國，甚至導致包含法蘭克福、杜塞爾多夫、柏林等多座機場的邊境管制陷入混亂，尤其非申根旅客出入境檢查受到嚴重影響，導致旅客需手動進行護照和簽證檢查，引發大規模延誤和不滿。

根據《德國之聲》報導指出，法蘭克福機場作為德國最大航空樞紐，航班時刻表雖未受影響，旅客等待時間卻明顯增加，有些航班乘客甚至被要求在飛機上等待，無法下機。而杜塞道夫機場受到的影響最為嚴重，等待時間長達2小時，機場不得不提供飲用水以應對滯留情況。

此次系統異常導致非申根區旅客邊境管制發生問題。柏林-勃蘭登堡機場發言人表示，系統問題帶來延誤，但未出現禁止入境或阻止飛機降落情形。至3日傍晚6點13分，聯邦警察才宣布系統全面恢復，非申根航班檢查流程也逐步恢復正常。

聯邦警察發言人表示，由於系統故障的關係，許多過往仰賴電子系統就能完成的工作，在故障發生當下只能靠手動執行，因此造成「等待時間顯著延長」。而之所以發生問題，主要是聯邦刑事警察局訊息系統發生技術缺陷。

聯邦警察工會主席特加茨（Heiko Teggatz）指出，德國政府對IT現代化的資金投入嚴重不足，就目前需求而言，還存在約1.5億歐元的投資缺口。加茨認為，此次事件突顯德國邊境管理技術基礎設施的薄弱，並呼籲政府立即優化相關系統，以防未來再次發生類似問題。

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