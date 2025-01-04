渣夫趁她懷孕狂偷吃！　人妻生完二胎「確診愛滋」崩潰

▲ 丈夫在老婆產下長子期間，與數名女子胡搞並染上愛滋病，導致妻子在生第2胎後，也不幸確診愛滋病。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

馬來西亞有名丈夫在老婆產下長子期間，與多名女子亂搞染上愛滋，導致妻子在生第2胎後，也不幸確診愛滋病。家庭主婦查娜近日分享這段經歷，稱她確診愛滋前5年將自己關在家中，避免與鄰居和其他人接觸，不過她非常感恩，因隨著時間的推移，鄰居和周圍的人也理解這並不是她的錯，「儘管生活艱辛，我還是堅持接受後續治療。我感謝上蒼，因為20歲和18歲的孩子都沒有被感染。」

據中國報報導，40歲的查娜指出，她說在生下第一個孩子時，丈夫曾與其他女性有不正當關係，但當時她並未察覺異常，在約18年前，她發現生殖器上生長出小顆粒後，趕緊到診所檢查，被檢驗愛滋病毒呈陽性，「我是在生下第二個孩子後進行健康檢查時得知這一消息的，當時我還在哺乳我的幼子。」

確診愛滋病的前5年，她將自己關在家中，避免與鄰居和其他人接觸，然而，她非常感恩，因隨著時間的推移，鄰居和周圍的人接受了她，也了解這並不是她的錯，「儘管生活艱辛，但我還是堅持接受後續治療。我感謝上蒼，因為20歲和18歲的孩子都沒有被感染。」

她透露，除了愛滋病，目前她還有其他健康問題，包括氣喘且腦部也有腫瘤，兒子也患有癌症，「我坦然接受這一切，但我想告訴那些剛被確診愛滋病的女性，不要害怕面對，而要堅定接受治療。」

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