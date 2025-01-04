一票人問他「麻疹疫苗要打嗎？」　醫師曝「3關鍵」解惑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者洪巧藍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

衛福部疾病管制署昨（3）天通報台中首例本土麻疹確診者，個案是名30多歲男子，初步掌握個案接觸者有20人並公布足跡，令不少民眾相當惶恐。就有醫師發文「麻疹疫苗要打嗎？」解惑道「每個人抗體持續時間不一樣，可以自費抽血檢查是否還有疫苗抗體保護。」

黃紹基醫師在粉專「小基醫家愛叮嚀」發文指出，日本近期除了流感，也有麻疹疫情，所以不少人來問他是否要打疫苗？對此，他提到台灣自1981年起全面施打MMR（麻疹／德國麻疹／腮腺炎）疫苗，保護力超過95%，抗體可持續約20年，「目前在我國滿1歲及5歲至上小學前，各會接種一劑MMR疫苗。」

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他表示，若是距離前次接種MMR疫苗小於20年的年輕人，理論上還在疫苗保護期限中。但隨著前次接種疫苗越久，保護力會隨之減弱，「每個人抗體持續時間不一樣，可以自費抽血檢查是否還有疫苗抗體保護。」

黃紹基也補充，得過麻疹的人有終身免疫力，不需再接種。最後，若民眾不確定自己是否接種過，可以自費抽血看有無抗體，「若是沒有抗體，建議出國前自費接種一劑MMR疫苗，而接種疫苗要2周才會產生足夠的保護力喔！」

疾管署說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署也呼籲，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，並建議1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。