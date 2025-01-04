養生館藏春色！加500升級「半套手工排毒」　小姐男客急穿衣

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區中央路上某間養生館，表面上提供按摩、舒壓服務，實際上客人只要多支付500元，即可升級享受「半套手工排毒」服務，並在網路上刊登廣告攬客，多次遭到民眾檢舉。警方蒐集相關事證，日前持搜索票前往查緝，順利逮捕4名越南籍小姐及2名男客，並將現場負責人連同帶回。

▲警方進入房內，順利查獲按摩小姐與男客正進行性服務。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，該養生館在土城中央路二段開設多年，在網路上刊登清涼照片或以性暗示文章吸引客人，也常遭到民眾檢舉，但警方多次上門查緝，都未能有收穫。上個月底（20日）經警方埋伏蒐證後，待有男客進入消費時，立即上門查緝，當場查獲2名男客與小姐發生性交易行為。

▲警方進入店內，控制現場負責人，避免通風報信。（圖／記者陸運陞翻攝）

經調查，該養生館純按摩價為90分鐘1300元，但客人脫光僅穿著紙內褲，提供服務的小姐就以不經意的方式撫摸客人生殖器，並輕聲詢問「要不要加500元升級」，當客人同意後，就直接幫客人打手槍外，還會撩起衣褲讓客人撫摸，藉以吸引客人再次前往消費。

此次警方查緝，除逮捕共4名持有本國身分證越南籍小姐，以及2名年約50多歲男客，與現場負責的57歲趙姓女子，並查扣不法所得14000元、智慧型手機、監視器鏡頭、主機及螢幕。詢後皆坦承從事性交易後，全案依妨害風化罪，移請新北地檢署偵辦，行政違規部分，將運用第三方警政策略，函報市府相關局處進行裁罰。

▲警方在房間垃圾桶內發現擦拭過精液的衛生紙。（圖／記者陸運陞翻攝）