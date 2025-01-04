果粉快去搶！蛇年特別款AirPods 4 開賣　限定小禮「只送不賣」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果連續第五年以農曆新年生肖特別款作為限時販售主題，4日宣布將推出「主動式降噪功能的AirPods 4 蛇年特別款」，在充電盒上雋刻「蛇纏如意」圖騰，象徵好運、新年願望得以實現的好兆頭，即日起將在零售店、App及Apple Store官網開賣，每人限購2組。

▼主動式降噪功能的AirPods 4 蛇年特別款即日起販售。（圖／蘋果提供）



每年農曆新年限時限量發售的生肖特別款AirPods再度登場，即日起，具備主動式降噪功能的AirPods 4 蛇年特別款於Apple Store零售店、Apple Store app，以及Apple Store官網開賣，售價5,990元。今年在充電盒加上鐫刻圖騰，設計靈感來源於傳統裝飾藝術，蛇纏繞在如意上，象徵著好運和新年願望的實現以慶祝蛇年。

而包裝外盒上，也有喜氣的紅色蛇年圖案，特別適合歲末年終送禮，如果是屬蛇的民眾，也非常適合入手收藏。購買蛇年特別版的消費者在收到貨時還會有小驚喜，隨附一套蛇年限定紅包袋，只送不賣，年年都有巧思，過年拿來包紅包超體面。

此外，這是蘋果連續第5年推出農曆新年款特別產品慶祝新年，每人限購2副，售完為止。