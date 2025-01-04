　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每週都跑宜蘭！欲披藍袍選2026？　吳宗憲表態：會繼續努力

▲▼立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳宗憲不排斥參選宜蘭縣長。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審遭重判12年半、褫奪公權6年，牽動宜蘭2026選舉布局，面對下一屆國民黨宜蘭縣長人選，傳出國民黨立委吳宗憲可能是熱門人選之一。吳宗憲身為不分區立委，宜蘭又是他的責任區，所以他說，只要有空檔，每週至少排一天前往宜蘭，參與各種地方活動，解決地方問題。吳宗憲希望年初可以先在宜蘭設置服務處，而對於參選，雖然目前黨中央還未跟他談到此事，但他表態，會繼續為宜蘭努力，爭取更多地方建設。

54歲的吳宗憲曾任檢察官、新北市政府法制局長，2024年總統立委大選中，是時任國民黨總統候選人侯友宜力薦進入不分區立委名單的政治人物，「侯家軍」色彩相當濃厚。雖是不分區立委，但也要認養責任區，吳宗憲表示，從上會期開始，他就主動選了宜蘭作為責任區，因為他剛分發當上檢察官時，當時的法務部長就是陳定南，陳定南出身宜蘭，後來也當了宜蘭縣長。陳是他從念書、檢察官生涯一路到現在都很崇拜的大前輩，也立志要當一個跟陳定南一樣清廉、是非分明的人。

其實從吳宗憲的臉書不難發現，他跑宜蘭跑的非常勤快，他說只要有空檔，他每週都會到宜蘭去，而過去一年，他也為宜蘭爭取到許多重要的建設跟政策支持，其中，太平山鐵路復駛計畫，不僅連結了羅東林業文化園區、中興文創園區與太平山國家森林遊樂區等多個景點，更開創全新的旅遊模式；未來，隨著平地線跟山地線的串聯，也會讓宜蘭的觀光實力更上一層樓。

此外，康芮颱風在宜蘭造成災情，不只在城市道路上，也造成各地農漁民損失慘重，更影響他們的經濟收入。當農業部漁業署宣布，宜蘭縣大同鄉的魚塭養殖鱸魚及其他養殖種類（鱘龍魚）若損失率達20%，可申請現金救助時，吳宗憲也在臉書貼出相關資訊，提醒有需要的漁民記得申請。

儘管深愛宜蘭，但面對媒體問到，是否參選宜蘭縣長？吳宗憲坦言，目前為止，黨中央沒跟他談選宜蘭縣長的事，但他會在立院繼續為宜蘭努力、爭取建設，「積極努力就對了！」

不過吳也說，黨主席朱立倫之前就要他多跑宜蘭，去年上半年起他就把握空檔在宜蘭跑行程，除了自己司法委員會的行程，只要是其他委員會有關係到宜蘭建設的議題，他也會親力親為實際去進行。

對於吳宗憲的下一步，外界關心，是否會在宜蘭設立服務處，吳宗憲指出，他有看到國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌提到，黨部有空間可讓他設立服務處，他很感謝，希望今年年初，可以順利在宜蘭設置服務處，如此一來未來在宜蘭的服務，也可以更積極有效。

▲國民黨立委吳宗憲出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳宗憲日前出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）
  

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中首例本土麻疹！　匡列20人足跡曝
槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案
快訊／阿嬤騎車疑闖紅燈！遭曳引車「輾破頭顱」慘死
這間農會年終10.4個月！　2人百萬入袋
搭機「不再被嬰兒吵」！神人曝日航1功能　網驚：全世界都該跟進

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

每週都跑宜蘭！欲披藍袍選2026？　吳宗憲表態：會繼續努力

柯建銘放話「41國民黨立委全罷掉」　藍委：要戰便戰藍營沒在怕

挺蔡壁如！她曝柯文哲崩壞的關鍵　「陳智菡只會內鬥跟砸錢搞網軍」

課審會委員審查會名單出爐　藍綠各推7人「北一女師區桂芝入列」

柯建銘要罷41區域藍委！　國民黨：一定正面迎戰惡意罷免操作

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

柯建銘喊「國民黨區域立委全罷」　李彥秀：全世界就民進黨當家亂政

柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

黃捷不敢對賭陳玉珍是否有大陸身分證　王鴻薇嗆：真的爆弱

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

每週都跑宜蘭！欲披藍袍選2026？　吳宗憲表態：會繼續努力

柯建銘放話「41國民黨立委全罷掉」　藍委：要戰便戰藍營沒在怕

挺蔡壁如！她曝柯文哲崩壞的關鍵　「陳智菡只會內鬥跟砸錢搞網軍」

課審會委員審查會名單出爐　藍綠各推7人「北一女師區桂芝入列」

柯建銘要罷41區域藍委！　國民黨：一定正面迎戰惡意罷免操作

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

柯建銘喊「國民黨區域立委全罷」　李彥秀：全世界就民進黨當家亂政

柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

黃捷不敢對賭陳玉珍是否有大陸身分證　王鴻薇嗆：真的爆弱

被譽為全日本最靈驗的結緣神社！還有登山纜車走進浪漫雪國裡

僑胞返國定居搭公車掉手機　桃園暖警載他到車站尋獲

台中傳首例本土麻疹！匡列20人　足跡曝光：高鐵站、早餐店入列

最後一次飛行...T-1松鴉鷹退役　獨自飛往「飛機墳場」

貨車忘關鷗翼門「1秒斬斷電桿」整條街噴火花　自小客加速狂逃

逛日本免稅店「台灣人結帳1舉動」　贏過外國人！萬人讚：很超前

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

「內耗型家人」的4個特質　情緒化、慣性貶低造成更大的心理壓力

讓小空間變超有質感　5個聰明的窗簾活用法

消基會指行人庇護島為駕駛新危險區域　人本交通團體道安倒退嚕

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

青鳥翻車了！付錢查「中國身分證」網站竟有賴清德

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

6月就訂好8月出國　陳佩琪爆北檢稱「妳可以去」

白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

柯建銘要罷41區域藍委！　國民黨：一定正面迎戰惡意罷免操作

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

遭黃捷質疑持中國身分證　陳玉珍對賭：若有我退政壇，若沒妳下台

許甫不忍了！2021還在媒體任職　怒批蔡壁如翻供：劣幣是誰？

更多熱門

相關新聞

宜蘭水豚情侶跨年夜逃家！跨完年又跑回去

宜蘭水豚情侶跨年夜逃家！跨完年又跑回去

宜蘭一對水豚情侶跨年當天偷偷溜出家門，嚇得吳姓飼主苦苦尋找，更是上網PO文求助。沒想到等到午夜一過，2隻水豚又自動回到家門，讓飼主相當傻眼。

曙光乍現！太平山元旦日出雲海中露臉

曙光乍現！太平山元旦日出雲海中露臉

宜蘭縣長林姿妙涉貪　吳宗憲「不該被停職」：內政部偏頗解釋法律

宜蘭縣長林姿妙涉貪　吳宗憲「不該被停職」：內政部偏頗解釋法律

分析／林姿妙陷接班危機？　地方反藍白合

分析／林姿妙陷接班危機？　地方反藍白合

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

關鍵字：

宜蘭2026吳宗憲

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

23歲男GG「被菜花田掩埋」！整根變形…醫：要切了

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面