每週都跑宜蘭！欲披藍袍選2026？　吳宗憲表態：會繼續努力

▲立委吳宗憲不排斥參選宜蘭縣長。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審遭重判12年半、褫奪公權6年，牽動宜蘭2026選舉布局，面對下一屆國民黨宜蘭縣長人選，傳出國民黨立委吳宗憲可能是熱門人選之一。吳宗憲身為不分區立委，宜蘭又是他的責任區，所以他說，只要有空檔，每週至少排一天前往宜蘭，參與各種地方活動，解決地方問題。吳宗憲希望年初可以先在宜蘭設置服務處，而對於參選，雖然目前黨中央還未跟他談到此事，但他表態，會繼續為宜蘭努力，爭取更多地方建設。

54歲的吳宗憲曾任檢察官、新北市政府法制局長，2024年總統立委大選中，是時任國民黨總統候選人侯友宜力薦進入不分區立委名單的政治人物，「侯家軍」色彩相當濃厚。雖是不分區立委，但也要認養責任區，吳宗憲表示，從上會期開始，他就主動選了宜蘭作為責任區，因為他剛分發當上檢察官時，當時的法務部長就是陳定南，陳定南出身宜蘭，後來也當了宜蘭縣長。陳是他從念書、檢察官生涯一路到現在都很崇拜的大前輩，也立志要當一個跟陳定南一樣清廉、是非分明的人。

其實從吳宗憲的臉書不難發現，他跑宜蘭跑的非常勤快，他說只要有空檔，他每週都會到宜蘭去，而過去一年，他也為宜蘭爭取到許多重要的建設跟政策支持，其中，太平山鐵路復駛計畫，不僅連結了羅東林業文化園區、中興文創園區與太平山國家森林遊樂區等多個景點，更開創全新的旅遊模式；未來，隨著平地線跟山地線的串聯，也會讓宜蘭的觀光實力更上一層樓。

此外，康芮颱風在宜蘭造成災情，不只在城市道路上，也造成各地農漁民損失慘重，更影響他們的經濟收入。當農業部漁業署宣布，宜蘭縣大同鄉的魚塭養殖鱸魚及其他養殖種類（鱘龍魚）若損失率達20%，可申請現金救助時，吳宗憲也在臉書貼出相關資訊，提醒有需要的漁民記得申請。

儘管深愛宜蘭，但面對媒體問到，是否參選宜蘭縣長？吳宗憲坦言，目前為止，黨中央沒跟他談選宜蘭縣長的事，但他會在立院繼續為宜蘭努力、爭取建設，「積極努力就對了！」

不過吳也說，黨主席朱立倫之前就要他多跑宜蘭，去年上半年起他就把握空檔在宜蘭跑行程，除了自己司法委員會的行程，只要是其他委員會有關係到宜蘭建設的議題，他也會親力親為實際去進行。

對於吳宗憲的下一步，外界關心，是否會在宜蘭設立服務處，吳宗憲指出，他有看到國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌提到，黨部有空間可讓他設立服務處，他很感謝，希望今年年初，可以順利在宜蘭設置服務處，如此一來未來在宜蘭的服務，也可以更積極有效。

▲國民黨立委吳宗憲日前出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）

