小草問「告北檢？」　蔡壁如：羈押處分書沒我的翻供！有陳智菡串證

圖、文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲昨（2日）晚遭法院裁定羈押禁見3個月，重返台北看守所，甚至恐要在裡面吃年夜飯，不少小草認為這與前立委蔡壁如翻供有關，要求她閉嘴。今（3日）又有網友留言詢問她是否要告北檢，蔡壁如則表示律師處理中，還指羈押的處分書沒有蔡壁如的翻供，「有陳智涵（應為菡）的串證！」

先前北檢抗告理由中，提到蔡壁如證稱工作簿「wen」就是柯文哲，但柯文哲交保後蔡壁如受否認說法，前後不一，認為柯仍有「實質影響力」，也導致不少小草將矛頭指向她。

昨晚羈押庭開完後，柯文哲被裁定羈押禁見3個月，其中1個關鍵就是去年4月28日柯文哲與陳智菡間的LINE對話，被認定柯文哲與彭振聲要以都委會為「共識決」作為統一口徑來解釋京華城案，認為有勾串共犯與證人之虞。

蔡壁如今天傍晚發文，先是舉國民黨革命時為例，表示孫文與黃興併肩而行，一人謀劃大局，一人奮力推動；而共產黨革命時，朱德與毛澤東分進合擊，一人領導軍事，一人制定方向。

「祈禱我們全部團結在一起」蔡壁如指出，現在代理主席為黃國昌，「黃國昌是嘴，蔡壁如是腿」，代理主席為民眾黨喊出理性與改革的聲音，而她蔡壁如「願意成為那雙腿」，將每一個理念帶到基層，走遍大街小巷，走進你們的生活中。

蔡壁如還表示，儘管前進道路不容易，質疑與誤解會伴隨每一步，但她相信台灣的年輕人願意懷抱希望，「而這雙腿，會帶著嘴的聲音，一直走下去」。

▲ 蔡壁如回應網友，羈押處分書沒她的翻供，但表示有陳智菡的串證。（翻攝蔡壁如臉書）

不過蔡壁如文末附上某媒體報導「柯文哲重返土城看守所！羈押6大理由曝光 陳智菡『LINE對話』成關鍵」的連結，讓不少小草怒轟「少說話吧你」「那你可以閉嘴了嗎」「臉皮超厚的」。

另外有小草還質問蔡壁如「告（北檢）了沒」「要不要告北檢啦？」，也釣出蔡壁如留言，她除說明律師處理中外，還表示「羈押的處分書沒有蔡壁如的翻供！有陳智涵（應為菡）的串證！」「羈押六大理由，沒蔡壁如，律師處理媒體亂寫的部份！」引發討論。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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